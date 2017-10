«Поместюсь - усядусь»: умора, куда забираются не только коты!

По словам зоопсихологов, кошки прячутся в коробках, когда испытывают стресс — замкнутое пространство дает животному чувство защищенности.

Однако так делают не только домашние кошки, но и их дикие сородичи — львы и леопарды.

"I'm large and in charge and if I fits, I sits." pic.twitter.com/ItzE7WnK89 — Meowingtons (@Meowingtonsco) August 25, 2017

Думаете, собаки так не делают? Ошибаетесь!

Даже панды любят сидеть в коробках:

If I fits I sits. Bei Bei always looks happy when he's in s box. 😂 @houseofcubs #pandastory pic.twitter.com/OIfmNmSyDU— Jenny (@jenny0607) September 12, 2017