Пес, взбесившийся от удара кошачьей лапой по морде, развеселил Сеть

В Интернете набирает популярность забавное видео с участием двух домашних питомцев - собаки и кошки, у которых явно натянутые отношения. На кадрах запечатлено, как пес, получив от кошки удар лапой по морде, начинает вдруг с бешеной скоростью носиться по дому.
«Кошка случайно нажала на турбокнопку», — говорится в пояснении к ролику, размещенному на страничке @AMAZlNGNATURE в Twitter.
Этот пост собрал уже более 190 тысяч лайков и 115 тысяч репостов.
Kitty accidentally pressed the turbo button 😂 pic.twitter.com/zJ9BtMgGUr— Nature is Amazing 🌴 (@AMAZlNGNATURE) October 6, 2017