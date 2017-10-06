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Пес, взбесившийся от удара кошачьей лапой по морде, развеселил Сеть

Русский TVNET
Фото: Скриншот видео

В Интернете набирает популярность забавное видео с участием двух домашних питомцев - собаки и кошки, у которых явно натянутые отношения. На кадрах запечатлено, как пес, получив от кошки удар лапой по морде, начинает вдруг с бешеной скоростью носиться по дому.

«Кошка случайно нажала на турбокнопку», — говорится в пояснении к ролику, размещенному на страничке @AMAZlNGNATURE в Twitter.

Этот пост собрал уже более 190 тысяч лайков и 115 тысяч репостов.

Twitter
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