Пес, взбесившийся от удара кошачьей лапой по морде, развеселил Сеть

В Интернете набирает популярность забавное видео с участием двух домашних питомцев - собаки и кошки, у которых явно натянутые отношения. На кадрах запечатлено, как пес, получив от кошки удар лапой по морде, начинает вдруг с бешеной скоростью носиться по дому.