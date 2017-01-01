Видео с новым щенком Путина рассорило соцсети

В сети обратили внимание на ролик, на котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дарит российскому лидеру Владимиру Путину щенка алабая. Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

«К вопросу об отношении к животным: как держит щенка Бердымухамедов и как держит Путин», — отметил он.

Менее чем за сутки пост Смирнова набрал более 1,6 тысячи лайков, 900 ретвитов и привлек пользователей социальной сети, которые

принялись обсуждать президента Туркмении, который якобы слишком грубо обошелся с щенком, взяв животное за шкирку.

«Боялся, наверное, пиджак в шерсти извалять», — возмутились недовольные пользователи.

К вопросу об отношении к животным: как держит щенка Бердымухамедов и как держит Путин pic.twitter.com/NxgLBr1Xdd— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 октября 2017 г.

Несмотря на негативные комментарии, у Бердымухамедов нашлось множество защитников, которые принялись доказывать, что глава Туркмении все делает по правилам.

«Нормально Бердымухамедов его держит, хватит уже выдумывать скрытые смыслы», — заступился один из них.

«Бердымухамедов вообще врач-стоматолог. Он еще и зубы может удалять», — поддержал его другой.

11 октября Бердымухамедов поздравил Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка по кличке Верный.