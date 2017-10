Пес латвийского музыканта украсил фотосессию российской танцовщицы

➕WEREWOLF➕ Photo: @jd_fotograf Make up: Лариса Лисименко Style: Ина Цимошко & @jd_fotograf Dog: Alfons Angus Hohenberger Riga, Latvia 2017 #riga #latvia #europe #europestyle #dogsofinsta #dog #vsco #vscodaily #vscolatvia #rigastyle #color #фотосъемка #фотосессия #photooftheday #photoart #photolab #vogue #beautyblog #lifestyle #jdfotograf #photomodel #настявядро #nastyavyadro #танцы #танцынатнт

A post shared by Anastasia Vyadro (@nastya_vyadro) on Oct 20, 2017 at 5:45am PDT