Отъевшийся енот застрял в решетке канализации и попал в новости

В городе Сион в американском штате Иллинойс упитанный енот застрял в решетке канализации. Об этом сообщает NY Daily News.

Заместитель начальника полиции города Сиона Кирк Хендерсон (Kirk Henderson) рассказал, что местный житель сообщил о том, что в районе его улицы в канализации застрял енот. Первым на место происшествия прибыл офицер Кен Во (Ken Vaughn).

У полицейского не оказалось с собой инструментов, которые позволили бы ему безопасно работать с животным. Тогда на помощь выехал сотрудник местной биологической станции Рэнди Кнорр (Randy Knorr). Но даже со средствами для поимки животных Во и Кнорр не смогли вытащить енота, так как тот был слишком тяжел.

Overfed raccoon stuck in sewer grate rescued by cops

Рядом вовремя оказались сотрудники городского отдела общественных работ, которых Хендерсон назвал «настоящими героями». Они подняли ливневую решетку, енот был захвачен с помощью специальной палки и затем отпущен на волю за пределами жилого района.

Полицейские сообщили, что енот был здоров, просто выбрал неудачное место для отдыха. «Очевидно, животное хорошо подготовилось к зиме», — заключил заместитель начальника полиции Хендерсон.

В конце октября американские СМИ сообщали о еноте, застрявшем в американском легком танке М41 «Бульдог». На записи извлечения животного из плена видно, как енота эвакуируют из прорези для установки приборов наблюдения в люке механика-водителя, а затем выпускают на свободу.