Видео-умора: хаски застали за тайным развлечением

Пользователь Twitter Эрик Пендлбери (Erik Pendlebury) поделился забавными кадрами: чем занимаются хаски, пока хозяева их не видят.
Мужчине удалось заснять, как его собака прыгает на батуте. Что интересно, как только питомец заметил, что хозяин наблюдает за ним, он немедленно сел, а потом и отвернулся.
Just know I woke up n found my dog doing this...... pic.twitter.com/uQvCykI8p5— 856 (@PendleburyErik) November 26, 2017
За четыре дня видео набрало более 320 тысяч лайков, им поделились почти 147 тысяч пользователей. Хозяева собак других пород в комментариях рассказали, что их питомцы тоже любят батуты. Некоторые даже приложили ролики с участием своих любимцев.
They love them 🐶😂 pic.twitter.com/CtSlbTyOvZ— Gavin Jeffers (@GavinJeffers) November 27, 2017