Непослушный пес уничтожил всю порноколлекцию хозяина

На Тайване щенок сломал все диски хозяина с фильмами для взрослых, пишет Metro.

Чунь Юй-Тсэ, владелец пса по кличке Момо, собирал эту коллекцию на протяжении 10 лет со своего 18-летия. Судя по фотографии, собака не чувствует вину за случившееся и охотно позирует на фоне бардака.

FOTO: Chung Yu-tse

«Момо очень плохой мальчик. К счастью, на его здоровье никак не повлияло такое количество съеденного им пластика», — отметил Чунь.

В качестве наказания он приготовил и съел отбивные из баранины перед носом своей собаки и не поделился с ней ни одним кусочком.

Момо — щенок самоеда, которому год и четыре месяца. По словам Юй-Тсэ, пес довольно непослушный и имеет склонность к разрушениям. Щенок ранее сломал ноутбук, фен, комод и даже разбил визор у мотоциклетного шлема.

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