Требующий внимания пес музыканта умилил Сеть

Забавный ролик за два дня собрал свыше 170 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube.

Музыкант и блогер Рон Минис, который предстает в видео с ярко-зеленой бородой,

продемонстрировал композицию Hotel California группы Eagles в собственном исполнении. А послушать его пришел питомец - собака, начавшая требовать внимания и ласки.

Как отметил Минис, на гитаре он играть не умеет, а лишь на фортепиано. Однако он нашел возможность выйти из положения и заменить звучание клавишных гитарой.

В итоге одной рукой Рон исполнял мелодию композиции, а другой ему пришлось гладить пса. Пользователи оценили питомца музыканта и потребовали показывать его в каждом ролике.