Опоссума откачали после попойки в магазине

Дикий опоссум забрался в магазин в американском штате Флорида и распробовал его ассортимент, сообщает телекомпания CBS.

Животное выпило бутылку бурбона и потеряло сознание. Нашедший его сотрудник магазина вызвал полицию, а стражи порядка доставили зверька в центр дикой природы. Там опоссум пришел в себя.

«Сотрудник магазина обнаружил опоссума лежащим на полке рядом с потрескавшейся бутылкой, в которой ничего не было. Животное определенно вело себя не так, как обычно»,

— рассказала Мишель Петтис (Michelle Pettis), сотрудница центра.

По ее словам, самка опоссума не могла ориентироваться в пространстве, пускала слюни и была очень бледной. Зоозащитники напоили ее жидкостью, чтобы из нее вышел алкоголь, и позаботились о ней, когда она протрезвела. Симптомов похмелья у животного не наблюдалось. Когда она окончательно пришла в себя, ее отпустили на волю.

Владелец магазина отметил, что у него впервые что-то украл опоссум. Он воспринял это как знак популярности своей сети.