Тема очень грустная, но важная. У большинства рижан есть кошки, собаки и другие домашние любимцы, которые становятся членами семьи. К сожалению, их век недолог… Что делать, когда умирает домашний питомец? Где его похоронить, не став нарушителем?

Самоуправление обеспечивает утилизацию бездомных животных. Если на улице умирает бродячая собака или кошка, то, чтобы избежать распространения болезней и по этическим соображениям, их забирает на утилизацию фирма SIA «1960», с которой у Риги, по результатам конкурса, заключен договор. Также самоуправление обеспечивает утилизацию животных, которые умирают в приюте или ветеринарной клинике.

Захоронение домашних животных только на ответственности их владельцев. «Отнесу его в лес, закопаю», – скажут многие владельцы собак и кошек. Забудьте об этом!

Ни в коем случае нельзя хоронить домашних животных в лесу, рощице или под кустом – это запрещено закондательством, и штраф за нарушение составляет до 350 евро.

Если не в лесу, то где еще? Есть несколько вариантов.

Согласно закону, о захоронении домашних питомцев должны позаботиться их хозяева. Куда звонить, куда идти, когда умирает домашний питомец?

Если домашнее животное лечилось у ветеринара. Если питомец умирает в клинике, то все гораздо проще – его можно не забирать, оставить там и отдать на кремацию. Если умирает дома, но до этого наблюдался у ветеринара, то животное можно отвезти в клинику, где его передадут на кремацию. Стоимость услуги зависит от клиники, и прежде чем везти тело туда, свяжитесь с ветеринаром.

Если животное не наблюдалось ветеринаром, то его тело следует сдать предприятию, которое имеет право принимать, хранить и утилизировать тела умерших животных.

На территории Риги разрешение на сбор, транспортировку и хранение умерших домашних животных имеют два предприятия – SIA Sanarius, SIA Flammax; на прием и утилизацию – SIA Dr. Beinerts.

Вышеуказанные варианты означают, что животное будет кремировано вместе с другими.

Для тех, кто желает похоронить свое животное отдельно, есть два варианта: ближайшее к Риге кладбище для животных находится в Бабите – Citi medību lauki. Второй вариант – это индивидуальная кремация, которую предлагают две компании – SIA Cremo и SIA Flammax.

Заниматься сбором, хранением и утилизацией умерших домашних животных могут только те предприятия, которые получили на это разрешение Продовольственно-ветеринарной службы.

Список тех, кто предоставляет услуги не только в Риге, но и на других административных территориях, доступен на сайте ПВС >>>