Рижский зоопарк приглашает на Зимние ночи

С 15 декабря по 28 января в Рижском зоопарке будут проходить Зимние ночи. В вечерние часы в зоопарке царит особое рождественское настроение, которое позволит посетителям забыть о буднях и суете, спокойно понаблюдать за животными в освещенных вольерах. Кассы зоопарка будут работать до 19:00, но находиться на территории можно до 21:00.

Исключение составляют 24 и 31 декабря, когда кассы будут работать до 14:00 и Зимние ночи проходить не будут. Но 1 января зоопарк снова ждет посетителей как днем, так и вечером.

Стоит отметить, что

при покупке билета с 16:00 до 19:00, он будет стоить только 2 евро – и для взрослых, и для детей.

Для этого необходимо скачать купон у партнера зоопарка 1188, больше информации.

Напоминаем: детям до 4 лет и пенсионерам старше 70 лет – вход в зоопарк бесплатный.