Они не спят: 5 причин посетить Рижский зоопарк зимой

Нет плохой погоды, есть только несоответствующая погодным условиям одежда. Это та истина, которой людям в зимний период стоит поучиться у животных. Представители фауны всю осень готовились к зиме, поэтому сейчас им тепло и уютно. А это означает, что и в зимний период Рижский зоопарк не спит: его обитатели активны, суетливы и готовы показать нюансы вольерной жизни в холодное время года. И главное – зоопарк зовет в гости в любую погоду, а посетителей ждут сюрпризы.

1. Узнать, у кого отросла шерсть, а у кого – рога

Обязательно сходите в зоопарк зимой, чтобы посмотреть, как изменились животные – некоторые стали намного больше тех, которых вы видели летом. Нет, они не выросли в размерах, но «надели на себя» теплые зимние шубки. Если летом верблюд был покрыт короткой невыразительной шерстью, то зимой на нем плотный камзол, шерсть на котором местами в длину достигает 10 сантиметров.

FOTO: Gints Ivuškans/riga.lv

Северный олень также переоделся в теплую шубку, которая обычно надежно защищает животное от морозов в тундре. А еще именно сейчас (до нового года) папочка Элмо гордится своими красивыми и огромными рогами.

2. Увидеть, кто сменил цвет шубки кроме зайцев

Схоже оделись и другие обитатели вольеров. Неожиданный снег в ноябре очень порадовал самых больших котов зоопарка – тигров.

Обычно этих хищников связывают с теплыми странами, но именно в нашем зоопарке живут амурские тигры. Это самая крупная порода, которая встречается в Амурском округе Сибири на границе России и Китая.

Там зимние условия на самом деле сибирские. И нашим тиграм очень нравится снег – они в нем играют, валяются, роются, точно так же, как и их дворовые сородичи – обычные коты.

FOTO: Maris Lielkalns/riga.lv

Шерсть животных стала темнее и серее. Если наблюдать за животными постоянно – можно заметить различия. Кстати, и верблюд потемнел – шкурка стала совсем темно-коричневой. Темнее стали и олени.

FOTO: Gints Ivuškans/riga.lv

3. Попасть в условия Саванны, чтобы согреться

Работники зоопарка прекрасно понимают, что теплые помещения в зимнее время необходимы не только для отдельных животных, но и для посетителей. Поэтому,

приходя в зоопарк можно спланировать маршрут так, чтобы время от времени заходить в помещения, где можно и погреться, и посмотреть обитателей южных краев. Погреться и затем отправиться дальше.

Например, посмотреть на верблюдов, а потом заглянуть сначала в Скотный двор, чтобы посмотреть, как зимуют домашние животные, затем в домик к бегемотам, чтобы гиппопотамов проведать и выставку «Остео-рассказы в зоопарке» посмотреть.

FOTO: Gints Ivuškans/riga.lv

После этого прогуляться вдоль вольеров с рысью, ламами и северными оленями, и заскочить в террариум к рептилиям. Затем, проведав сов и павлинов, отправиться в Домик жирафов, где живут самые высокие представители животного мира. Заодно там можно посмотреть путешествующую выставку Латвийского фонда природы о большой выпи.

Проходя мимо грифов, журавлей, обитателей Домика кенгуру, японских макак, можно завернуть в обиталище лемуров и больших черепах. И тогда снова спрятаться от холода в Тропическом домике, где представлены самые разные животные и насекомые.

В свою очередь на обратном пути можно посмотреть рыбок в Аквариуме или забежать в Домик фламинго, чтобы проведать птиц. Во внутренних помещениях тепло круглый год, и для обитателей этих помещений зимой продолжается лето.

FOTO: Gints Ivuškans/riga.lv

4. Запечатлеть уникальные фото: как зебры и львы купаются в снегу

Где еще можно увидеть уникальные кадры, как обитатели теплых земель – зебры и львы, ходят по снегу? Конечно, это возможно только в зоопарке. Да, в теплые дни и лев, и зебры выходят из своих обиталищ и резвятся в снегу. Конечно, у них есть возможность в любое время зайти обратно во внутренние помещения и согреться.

FOTO: Gints Ivuškans/riga.lv

В свою очередь японские макаки и сейчас прекрасно чувствуют себя на улице. На воле в северных районах Японии макакам приходится жить в разных условиях – и в снегу, и в морозы.

FOTO: Gints Ivuškans/riga.lv

Нужно помнить, что нередко животные играют в прятки с посетителями – иногда кто-то торопливый подойдет к клетке, заглянет туда и сделает вывод: здесь никого нет. Но присмотревшись, он обязательно увидит – вон, да это же сова! Прямо передо мной! Да, белую сову очень трудно увидеть на снегу. Поэтому,

отправляясь в зоопарк, спешку и беспокойство нужно оставить дома. Здесь подойдут качества, заимствованные у животных - спокойствие, неспешность и внимание, способность наблюдать и видеть.

И чем тише ты будешь, тем больше увидишь, и тем насыщеннее будет посещение зоологического сада.

5. Не пропустить интересные события, даже на праздники

Ежедневно в 13:00 кормят лемуров, и каждый, кто в этот момент находится в экспозиции лемуров и больших черепах, может наблюдать, как лакомятся эти полосатые приматы.

FOTO: Gints Ivuškans/riga.lv

С 15 декабря по 28 января снова пройдут Зимние ночи в зоопарке (за исключением 24 и 31 декабря). Зоопарк будет работать и 1 января. Войти можно будет до 19:00, в свою очередь на рождество зоопарк будет ждать гостей до 21:00. И это самое подходящее время на время оказаться во власти положительных эмоций и спокойствия.

Так что и зимой в зоопарке есть что делать и смотреть. Встречаемся у вольеров с животными!