Самую кровожадную африканскую кошку видели? Как обманчива внешность!

В январе на канале BBC One вышел документальный сериал «Большие кошки», в котором натуралисты рассказывают о диких кошках — оцелоте, ржавой кошке и других видах.

Вторая серия «Больших кошек» посвящена самым таинственным видам — манулу, сервалу и черноногой кошке. По мнению зоологов, черноногая кошка — один из самых смертоносных видов диких кошек, обитающих в Африке.

Их охота заканчивается успешно в двух случаях из трех. А еще они самые миниатюрные представители семейства кошачьих — даже меньше домашней кошки!

Благодаря камере ночного наблюдения съемочной команде «Би-Би-Си» удалось запечатлеть, как самка черноногой кошки охотится на птиц, а утром, после охоты, играет со своим детенышем.

Черноногие кошки обитают на плато Кару и в пустыне Калахари, которые находятся на территории Ботсваны и Намибии.

«Черноногие кошки проходят по 30 километров за ночь в поисках добычи, а их потенциальная еда — все, что движется», — отмечает «Би-Би-Си».

Животные охотятся на грызунов, птиц, кроликов. В качестве укрытия кошки используют термитники и норы.

А еще черноногая кошка — уязвимый вид, входящий в Красную книгу.