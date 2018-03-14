Вы видели, как плавает коала? Смотрите редкие кадры

Непривычное зрелище удалось снять в Австралии. Судя по кадрам, коалы прекрасно плавают и могут преодолевать по воде большие расстояния.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена сначала стоящая в реке, а затем плывущая по ней коала. Как видно, животное спокойно относится к воде и может с легкостью преодолевать немалые дистанции. Об этом пишет The Mashable.

Ролик был опубликован на Facebook-странице Jas and Joes Long Road Home, а снять эти редкие кадры посчастливилось на одной из рек в Австралии.

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