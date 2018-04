Как мило! Мама-кошка взяла на воспитание новорожденных енотов

🎈Утром, 12 апреля, самка енота полоскуна по кличке Девочка родила 3 малышей и выкинула их из гнезда.🙀 Мы, конечно, поняли - малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора,👨‍⚕ недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных. 🔅А сегодня утром, мы поняли причину поведения мамочки енота. Ночью, она родила еще двух малышей😌 (мы предполагали, что это могла быть одна из причин её поведения и оказались правы). 🤗Поэтому, сегодня вернем малышей их родной маме. ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 "Б" ☎ +7(423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопаркроссия #зоопаркроссия #зоо #зоопарквл #зоопарквладивосток #контактныйзоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

A post shared by ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) on Apr 12, 2018 at 5:41pm PDT