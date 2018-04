Опрокинувший ноутбук кот развеселил Сеть

В Twitter было опубликовано коротенькое видео с котом, который неожиданно опрокинул ноутбук и сам свалился вместе с ним на кровать. Ролик за несколько дней набрал почти пять миллионов просмотров.

В комментарии владелец животного отметил, что снял видео случайно, однако в итоге оно получилось очень забавным.

«Только что случайно снял моего кота, который повалил ноутбук, и это выглядит очень весело», - отметил пользователь Brandon Salinas.

Just accidentally recorded My cat dropping my damn laptop and it looks hilarious 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/KAjL1NGH4F— Brandon Salinas⚡️ (@brandonsalinass) April 23, 2018