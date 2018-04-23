Опрокинувший ноутбук кот развеселил Сеть

Курьезное видео с животным собрало почти пять миллионов просмотров за три дня. Хозяин питомца отметил в комментарии, что снял видео случайно.

В Twitter было опубликовано коротенькое видео с котом, который неожиданно опрокинул ноутбук и сам свалился вместе с ним на кровать. Ролик за несколько дней набрал почти пять миллионов просмотров.

В комментарии владелец животного отметил, что снял видео случайно, однако в итоге оно получилось очень забавным.

«Только что случайно снял моего кота, который повалил ноутбук, и это выглядит очень весело», - отметил пользователь Brandon Salinas.