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Опрокинувший ноутбук кот развеселил Сеть

korrespondent.net/Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Johnny Chang/Scanpix

Курьезное видео с животным собрало почти пять миллионов просмотров за три дня. Хозяин питомца отметил в комментарии, что снял видео случайно.

В Twitter было опубликовано коротенькое видео с котом, который неожиданно опрокинул ноутбук и сам свалился вместе с ним на кровать. Ролик за несколько дней набрал почти пять миллионов просмотров.

В комментарии владелец животного отметил, что снял видео случайно, однако в итоге оно получилось очень забавным.

«Только что случайно снял моего кота, который повалил ноутбук, и это выглядит очень весело», - отметил пользователь Brandon Salinas.

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