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Львица украла камеру и сняла собственное кино: смотрите, что получилось

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Nico Smit/Scanpix

В Кении львица украла у работающей над документальным фильмом съемочной группы включенную видеокамеру. На видео, снятое животным, обратил внимание новостной портал UPI.

Продюсеры фильма «Моя Африка», снятого в одном из заповедников страны для очков виртуальной реальности, поделились отрывком картины. На ней

хищник, заинтересовавшийся установленными на поле камерами, ворует одну из них и убегает с ней в пасти. Съемочная группа пускается в погоню на машине и снимает львицу со стороны.

Та несколько раз пытается укусить камеру и отдирает от нее куски корпуса, однако устройство продолжает снимать до последнего.

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