Американец прославился в Сети «лучшим в мире фото» спасенного от усыпления пса

Фотография счастливого бигля, которого спасли от усыпления, за несколько дней набрала более десяти тысяч репостов и сотни комментариев.

Трогательный снимок опубликовала жена сотрудника американского центра помощи бездомным собакам HOUND Rescue and Sanctuary Шенли Кирк на странице в Facebook. По словам Шенли,

ее муж Джо увез больную бездомную собаку из приюта, где ей собирались сделать эвтаназию из-за смертельной болезни. Теперь пара планирует вылечить пса и найти ему хозяина.

«У собаки дирофиляриоз сердца, и ей предстоит серьезное лечение, но она знает, что в хороших руках!», — написала Шенли Кирк.

В момент, когда был сделан этот снимок, бигль вместе с Джо Кирком ехал в ветеринарный центр из собачьего приюта.