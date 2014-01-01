Вы видели «волшебного кролика»? Вот он - смотрите редчайшие кадры!

В Китае впервые удалось заснять на видео илийскую пищуху (Ili Pika) — редчайшего зверька из отряда зайцеобразных, которого прозвали «волшебным кроликом». Об этом сообщает IFLScience.

Этот вид открыли только в 1983 году, подтвердили в 1985-м, а после этого не видели около 20 лет. На фото илийская пищуха впервые попала только в 2014 году, после чего в предположительных местах обитания зверька стали устанавливать видеоловушки. Когда он попал в объектив одной из них, видео было опубликовано на YouTube.

Эти кадры помогут ученым больше узнать о скрытном зайцеобразном, который встречается в природе реже, чем панды. Илийские пищухи водятся исключительно в горном Тянь-Шане, в провинции Синьцзян на северо-западе Китая.

Специалисты считают, что всего популяция илийских пищух составляет менее двух тысяч особей. Длина тела животного составляет примерно 20 сантиметров.