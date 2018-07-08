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Девушка, поевшая мороженое вместе с собакой, cтала Интернет-звездой

Русский TVNET/topnews.ru
Иллюстративное фото | Фото: SWNS.com/Scanpix

В Сети набирает популярность ролик, героиня которого разделила свой десерт с собакой.

На видео, опубликованном на странице @browncardigan в Instagram, девушка сидит на траве со своим парнем и таксой и лакомится десертом по очереди со своим питомцем. «Первое свидание с девушкой, а она вытворяет такое со своей собакой», — говорится в описании к посту.

За день ролик набрал около 80 тысяч просмотров и сотни комментариев. Интернет-пользователи разделились на два лагеря.

Многие уверены, что есть мороженое после домашнего животного — гадко и негигиенично. Другие же убеждены, что «всем нужно уметь делиться».

Эксперты Battersea Dogs & Cats Home считают, что кормить собак мороженым, как на вирусном видео, — плохая идея, поскольку сахар для них вреден и может привести к ожирению.

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