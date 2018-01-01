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Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина

korrespondent.net/Русский TVNET
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Фото: скриншот видео

В Сети набирает популярность видео, снятое псом. Собака украла у своего хозяина включенную камеру и бросилась убегать.

Австралиец поделился роликом со своим псом Коби, убегающим от него с камерой GoPro в зубах. Видео появилась на Youtube канале Storyful Rights Management.

По словам хозяина, собака выхватила у него палку с закрепленной на ней включенной камерой и убегала больше 20 минут. В Сеть попали несколько последних минут перед поимкой «вора».

В ролике слышно характерное усталое сопение пса, а также реакция на попытки его поймать.

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