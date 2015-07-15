Играют и душа, и тело: пианистка нереальной красоты сводит мир с ума

 
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Фото: instagram.com/lolaastanova

Лола Астанова на сегодняшний день уже признанная во всем мире пианистка-виртуоз. Она всегда играет только ту музыку, в которую влюблена, и играет ее так, как чувствует, привнося в свои выступления силу, интеллект и легкий романтический оттенок страсти. А еще Лола невероятно красива и женственна. Сумасшедшей длины стройные ножки, точеная фигурка, длинные волосы, изысканный вкус и манера одеваться - все это вкупе с мастерством владения инструментом просто завораживает всех, кто ее хоть раз увидел!

В 2012 году Лола Астанова дебютировала в нью-йоркском зале Карнеги-Холл. Она исполняла произведения Шопена и Рахманинова. Судя по отзывам в прессе, зрители были в полном восторге от выступления виртуозной пианистки и просто красавицы.

Одним из самых эмоциональных была оценка Мореме Шашу Харви, принцессы Тринидада и Тобаго, которая сказала, что Астанова «танцевала» и «занималась любовью» с пианино.

Ее муж Луи, в свою очеред, наградил Лолу титулом «Леди Гага классической музыки».

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Лола Астанова родилась в Ташкенте. С шести лет начала учиться игре на фортепиано, поступила в музыкальную школу для одаренных детей.

Через год юная Лола уже выступала по всему миру. Она участвовала в различных фестивалях и концертах в США, Германии, Франции, Австрии, России, Италии и других странах.

В школьные годы Астанова посещала занятия в Московской государственной консерватории имени Чайковского. В 1996 году она стала лауреатом 2-го международного конкурса Шопена для молодых пианистов в Москве, и ее включили в документальный фильм под эгидой UNESCO «Таланты XX века» («Prodigies of the 20th Century»).

Фото из Instagram:

В 2001 году Лола переехала в США.

Она училась в Университете Райса в Техасе под руководством известного пианиста Роберта Ру и В 2005-м получила степень магистра с отличием.

Но все это так, для справки. На самом деле невероятно талантливую красавицу Лолу Астанову надо просто видеть и слышать! Причем делать это никогда не надоест...

Видео:

A little Chopin (Concerto No. 2) in your Saturday feed! 🔉🎹🎶

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Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

🔊#Chopin Scherzo No. 2 🎹✨

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Видео:

My favorite section from #Chopin Concerto No. 2 💔

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Видео:

#Rachmaninoff Prelude Op. 23 No. 5 in G minor 🎹🎶 (those inner voices and melodies tho 😍)

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Видео:

Фото из Instagram:

Trying to get on the cover of Gardens Illustrated.🌿 TGIF!✌🏼️

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Фото из Instagram:

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Фото из Instagram:

Looking ahead ... ✨🎼🎹 Just want to say thank you for all your sweet comments. I ❤️ you guys!

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Фото из Instagram:

Music X Fashion 💁🏻👠

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Фото из Instagram:

Last day. Going for a quick dip before hitting the road!❤️

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

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