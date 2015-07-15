Играют и душа, и тело: пианистка нереальной красоты сводит мир с ума

Лола Астанова на сегодняшний день уже признанная во всем мире пианистка-виртуоз. Она всегда играет только ту музыку, в которую влюблена, и играет ее так, как чувствует, привнося в свои выступления силу, интеллект и легкий романтический оттенок страсти. А еще Лола невероятно красива и женственна. Сумасшедшей длины стройные ножки, точеная фигурка, длинные волосы, изысканный вкус и манера одеваться - все это вкупе с мастерством владения инструментом просто завораживает всех, кто ее хоть раз увидел!
В 2012 году Лола Астанова дебютировала в нью-йоркском зале Карнеги-Холл. Она исполняла произведения Шопена и Рахманинова. Судя по отзывам в прессе, зрители были в полном восторге от выступления виртуозной пианистки и просто красавицы.
Одним из самых эмоциональных была оценка Мореме Шашу Харви, принцессы Тринидада и Тобаго, которая сказала, что Астанова «танцевала» и «занималась любовью» с пианино.
Ее муж Луи, в свою очеред, наградил Лолу титулом «Леди Гага классической музыки».
Лола Астанова родилась в Ташкенте. С шести лет начала учиться игре на фортепиано, поступила в музыкальную школу для одаренных детей.
Через год юная Лола уже выступала по всему миру. Она участвовала в различных фестивалях и концертах в США, Германии, Франции, Австрии, России, Италии и других странах.
В школьные годы Астанова посещала занятия в Московской государственной консерватории имени Чайковского. В 1996 году она стала лауреатом 2-го международного конкурса Шопена для молодых пианистов в Москве, и ее включили в документальный фильм под эгидой UNESCO «Таланты XX века» («Prodigies of the 20th Century»).
Фото из Instagram:
В 2001 году Лола переехала в США.
Она училась в Университете Райса в Техасе под руководством известного пианиста Роберта Ру и В 2005-м получила степень магистра с отличием.
Но все это так, для справки. На самом деле невероятно талантливую красавицу Лолу Астанову надо просто видеть и слышать! Причем делать это никогда не надоест...
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Last video of 2016! 🔈Debussy - Clair De Lune 🎹🎶 Watch, share and enjoy! 😊 I want to thank each and everyone of you for giving me so much love and support every single day! What a year it's been ... a bit of a crazy roller coaster, but I am so excited for the new year! I am working on so many incredible things for you guys and it gives me goose bumps just thinking about it. I can't wait to share it all with you! 🎆🎉
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram: