Играют и душа, и тело: пианистка нереальной красоты сводит мир с ума

Лола Астанова на сегодняшний день уже признанная во всем мире пианистка-виртуоз. Она всегда играет только ту музыку, в которую влюблена, и играет ее так, как чувствует, привнося в свои выступления силу, интеллект и легкий романтический оттенок страсти. А еще Лола невероятно красива и женственна. Сумасшедшей длины стройные ножки, точеная фигурка, длинные волосы, изысканный вкус и манера одеваться - все это вкупе с мастерством владения инструментом просто завораживает всех, кто ее хоть раз увидел!

В 2012 году Лола Астанова дебютировала в нью-йоркском зале Карнеги-Холл. Она исполняла произведения Шопена и Рахманинова. Судя по отзывам в прессе, зрители были в полном восторге от выступления виртуозной пианистки и просто красавицы.

Одним из самых эмоциональных была оценка Мореме Шашу Харви, принцессы Тринидада и Тобаго, которая сказала, что Астанова «танцевала» и «занималась любовью» с пианино.

Ее муж Луи, в свою очеред, наградил Лолу титулом «Леди Гага классической музыки».

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Лола Астанова родилась в Ташкенте. С шести лет начала учиться игре на фортепиано, поступила в музыкальную школу для одаренных детей.

Через год юная Лола уже выступала по всему миру. Она участвовала в различных фестивалях и концертах в США, Германии, Франции, Австрии, России, Италии и других странах.

В школьные годы Астанова посещала занятия в Московской государственной консерватории имени Чайковского. В 1996 году она стала лауреатом 2-го международного конкурса Шопена для молодых пианистов в Москве, и ее включили в документальный фильм под эгидой UNESCO «Таланты XX века» («Prodigies of the 20th Century»).

Фото из Instagram:

I want to know YOU better! Leave me a comment and tell me where are you from? Your country/city 😚💋🎹 A post shared by Lola (@lolaastanova) on Jun 24, 2016 at 12:05pm PDT

В 2001 году Лола переехала в США.

Она училась в Университете Райса в Техасе под руководством известного пианиста Роберта Ру и В 2005-м получила степень магистра с отличием.

Но все это так, для справки. На самом деле невероятно талантливую красавицу Лолу Астанову надо просто видеть и слышать! Причем делать это никогда не надоест...

Видео:

A little Chopin (Concerto No. 2) in your Saturday feed! 🔉🎹🎶 A post shared by Lola (@lolaastanova) on Mar 11, 2017 at 10:40am PST

Видео:

We will Rach you! 🎹✨ (🔈Snippet from: Rhapsody on a theme of Paganini) oh, and where is the harp emoji when you need it! A post shared by Lola (@lolaastanova) on Feb 25, 2017 at 12:41pm PST

Видео:

Видео:

I don't think I can ever tire of playing this melody ... 🎹 🎧 #Rachmaninoff Concerto No. 2 (third movement) A post shared by Lola (@lolaastanova) on Dec 6, 2016 at 10:31am PST

Видео:

🔊#Chopin Scherzo No. 2 🎹✨ A post shared by Lola (@lolaastanova) on Nov 15, 2016 at 9:17am PST

Видео:

My favorite section from #Chopin Concerto No. 2 💔 A post shared by Lola (@lolaastanova) on Sep 13, 2016 at 1:01pm PDT

Видео:

#Rachmaninoff Prelude Op. 23 No. 5 in G minor 🎹🎶 (those inner voices and melodies tho 😍) A post shared by Lola (@lolaastanova) on Sep 28, 2016 at 12:59pm PDT

Видео:

Having too much fun improvising to one of my favorite tunes of all time! #TakeFive by #DaveBrubeck 🎷🎹 A post shared by Lola (@lolaastanova) on Aug 29, 2016 at 10:48am PDT

Фото из Instagram:

Trying to get on the cover of Gardens Illustrated.🌿 TGIF!✌🏼️ A post shared by Lola (@lolaastanova) on Jul 29, 2016 at 12:02pm PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Lola (@lolaastanova) on Jun 7, 2016 at 11:43am PDT

Фото из Instagram:

Looking ahead ... ✨🎼🎹 Just want to say thank you for all your sweet comments. I ❤️ you guys! A post shared by Lola (@lolaastanova) on May 29, 2016 at 11:59am PDT

Фото из Instagram:

Music X Fashion 💁🏻👠 A post shared by Lola (@lolaastanova) on Aug 4, 2016 at 12:37pm PDT

Фото из Instagram:

Last day. Going for a quick dip before hitting the road!❤️ A post shared by Lola (@lolaastanova) on Jul 15, 2015 at 12:50pm PDT

Фото из Instagram:

Fall is coming ... I am excited for fall fashion!👢👗👜👠 Top + skirt @houseofcb #pianistoffduty A post shared by Lola (@lolaastanova) on Aug 17, 2015 at 5:49pm PDT

Фото из Instagram:

Fashion is for fun. I enjoyed putting this outfit together. Here is what it looks like in the front + shoes. #ootd #fashion #dress A post shared by Lola (@lolaastanova) on Aug 31, 2015 at 9:57am PDT