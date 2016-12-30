ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира

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Когда год подходит к концу, обычно хочется подвести его итоги, а потом помахать ему ручкой и встретить новый - ведь он обязательно будет лучше предыдущего! И желательно отметить праздник так, чтобы это было необычно и запомнилось надолго... Для тех, кто устал от традиционного хоровода вокруг елочки и хочет попробовать что-то новенькое, предлагаем несколько вариантов.