ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира

 
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Шествие кукеров (Болгария)

Фото: Flickr/by daily sunny/Flickr/by Don Hankins/Flickr/by zip po/Reuters/Scanpix/Коллаж Русский TVNET

Когда год подходит к концу, обычно хочется подвести его итоги, а потом помахать ему ручкой и встретить новый - ведь он обязательно будет лучше предыдущего! И желательно отметить праздник так, чтобы это было необычно и запомнилось надолго... Для тех, кто устал от традиционного хоровода вокруг елочки и хочет попробовать что-то новенькое, предлагаем несколько вариантов.

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Шествие кукеров (Болгария)

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