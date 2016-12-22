Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой

67-летняя прославленная российская певица выглядит моложе своей 45-летней дочери. Поклонники Примадонны просто в восторге!
- Свежее фото Пугачевой с дочкой произвело фурор в Сети 3 ноября 2016 г.
- Знаменитая провидица рассказала о тайной связи Аллы Пугачевой 2 ноября 2016 г.
- Постройневшая Пугачева в мини сразила потрясающе красивыми ножками 27 октября 2016 г.
- Алла Пугачева сразила кокетливым образом на вечеринке у Юдашкина 17 октября 2016 г.
- Ножки-спичечки продолжающей худеть Пугачевой уже пугают врачей 27 сентября 2016 г.
- Проводы лета: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле зажгли в Юрмале! 31 августа 2016 г.
- Красота в 67: Пугачева шокировала снимком без косметики и... бровей 29 июля 2016 г.
«И вызывает бурный интерес мой часто изменяющийся вес», – пела Алла Пугачева.
И правда, как легендарной певице удалось так стремительно превратиться в стройную девочку?
Вот и на съемках новогодней программы «Первого канала» «МаксиМаксим», куда Примадонна пришла вместе с дочерью Кристиной и коллегой по сцене Валерией, она выглядела юнее, свежее и стройнее всех.Еще по этой теме
«Может, нам тоже девочки лет в 50 найти мужей помоложе? Смотрите, как потрясающе выглядит Алла! (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)»,
«Алла с Максимом будто одного возраста», «Это ж сколько надо усилий, чтоб так круто выглядеть – сейчас как в 18 лет!»,
«Аллочка, не надо так худеть, ты все равно не будешь такой, как раньше», «То чувство, когда Алла выглядит лучше, чем Валерия», – комментируют поклонники.
Фото из Instagram:
Как сообщалось ранее, невероятной стройностью фигуры Примадонна обязана вовсе не тренажерному залу и не пластическим операциям. Диетологи и фитнес-инструкторы считают, что выбор артистки пал на приятные процедуры радиоволновой терапии. То есть
Алле нужно только лежать и расслабляться, а созданное специальным аппаратом магнитное поле воздействует на излишки жировых отложений и восстанавливает растянутую кожу.
Говорят, Алла Борисовна наконец отказалась от пластических операций, и организм ей ответил с благодарностью. Возможно, помогла регенеративная медицина – поврежденные ткани восстановили с помощью активации эндогенных стволовых клеток.