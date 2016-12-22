Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой

67-летняя прославленная российская певица выглядит моложе своей 45-летней дочери. Поклонники Примадонны просто в восторге!

«И вызывает бурный интерес мой часто изменяющийся вес», – пела Алла Пугачева.

И правда, как легендарной певице удалось так стремительно превратиться в стройную девочку?

Вот и на съемках новогодней программы «Первого канала» «МаксиМаксим», куда Примадонна пришла вместе с дочерью Кристиной и коллегой по сцене Валерией, она выглядела юнее, свежее и стройнее всех.

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«Может, нам тоже девочки лет в 50 найти мужей помоложе? Смотрите, как потрясающе выглядит Алла! (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)»,

«Алла с Максимом будто одного возраста», «Это ж сколько надо усилий, чтоб так круто выглядеть – сейчас как в 18 лет!»,

«Аллочка, не надо так худеть, ты все равно не будешь такой, как раньше», «То чувство, когда Алла выглядит лучше, чем Валерия», – комментируют поклонники.

Фото из Instagram:

Новогодний #МаксимМаксим вот в такой тёплой компании )) @valeriya @maxgalkinru @alla_orfey #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #скороновыйгод @1tv #любовьнепродается A photo posted by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Dec 22, 2016 at 2:36am PST

Как сообщалось ранее, невероятной стройностью фигуры Примадонна обязана вовсе не тренажерному залу и не пластическим операциям. Диетологи и фитнес-инструкторы считают, что выбор артистки пал на приятные процедуры радиоволновой терапии. То есть

Алле нужно только лежать и расслабляться, а созданное специальным аппаратом магнитное поле воздействует на излишки жировых отложений и восстанавливает растянутую кожу.

Говорят, Алла Борисовна наконец отказалась от пластических операций, и организм ей ответил с благодарностью. Возможно, помогла регенеративная медицина – поврежденные ткани восстановили с помощью активации эндогенных стволовых клеток.













































Aizvērt Примадонна российской эстрады Алла Пугачева RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix





