Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости

Соня Киперман решилась на смелое преображение. Поклонники оценили эксперимент 15-летней дочери Веры Брежневой и отметили, что подростковый возраст – лучшее время для того, чтобы попробовать себя в разных образах.

15-летняя дочь популярной российской певицы и актрисы Веры Брежневой Соня Киперман пользуется популярностью среди подростков.

За аккаунтом юной девушки в соцсети следят более 100 тысяч поклонников, а каждая публикация собирает огромное количество «лайков» и комментариев.

Недавно Соня решила сменить имидж. Юная наследница известной артистки отрезала челку. К тому же для фото молодая барышня накрасила губы помадой темного цвета, что сделало ее совершенно неузнаваемой.

Подписчики в соцсети оценили преображение Киперман и поспешили сделать ей комплименты. Они отметили, что ей очень идет новый образ. и похвалили за то, что она не боится экспериментов.

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«Тебе очень идет челка», «Красотка!», «Миша до сих пор не может успокоиться, что не узнал тебя»,

«Ты красотка. А самое главное, что не только снаружи, но и внутри! Меняться нужно, это как воздух.

Как бы было скучно, если бы в своей жизни никогда не обрезал челку. Скукота. Будьте живыми, как Сонька, а тебе спасибо за то, что показываешь многим подросткам, что изменения - это точно яркая пыль феи, которая вносит в жизни радость», - написали фолловеры в микроблоге Сони.

Фото из Instagram:

Settle down with me Cover me up Cuddle me in A photo posted by Sonya Kiperman (@sonya_kooper) on Dec 27, 2016 at 2:41am PST

К слову, 15-летняя девушка уже не раз пробовала себя в самых разных образах. Старшая дочь Веры Брежневой довольно часто принимает участие в фотосессиях, где стилисты подбирают для нее самые неожиданные прически и выбирают смелый стиль в одежде. Девушка делает серьезные шаги в фэшн-индустрии в качестве модели –

не так давно она принимала участие в модном показе известного дизайнера в Нью-Йорке.

По словам самой Сони, попасть на подиум ей помогло не громкое имя знаменитой мамы, а лишь собственное упорство. Она мечтает строить карьеру самостоятельно, без помощи родителей.

Фото из Instagram:

Me and my gorgeous mom @ververa in the campaign for @tattoosweaters by @moi_sofism ❤️ @asmekhina A photo posted by Sonya Kiperman (@sonya_kooper) on Dec 18, 2016 at 9:35am PST

15-летняя девушка с удовольствием работает вместе с самым близким для нее человеком. Не так давно Вера Брежнева и Соня Киперман приняли участие в фотосессии одного из брендов модной одежды.

Соня только рада, когда выпадает возможность провести время с мамой. Девушка уверяет, что у них прекрасные отношения

– Киперман доверяет ей свои секреты и советуется по некоторым вопросам.





















































Aizvērt Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET





