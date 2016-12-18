Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости

Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: Sputnik/Scanpix

Соня Киперман решилась на смелое преображение. Поклонники оценили эксперимент 15-летней дочери Веры Брежневой и отметили, что подростковый возраст – лучшее время для того, чтобы попробовать себя в разных образах.

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15-летняя дочь популярной российской певицы и актрисы Веры Брежневой Соня Киперман пользуется популярностью среди подростков.

За аккаунтом юной девушки в соцсети следят более 100 тысяч поклонников, а каждая публикация собирает огромное количество «лайков» и комментариев.

Недавно Соня решила сменить имидж. Юная наследница известной артистки отрезала челку. К тому же для фото молодая барышня накрасила губы помадой темного цвета, что сделало ее совершенно неузнаваемой.

Подписчики в соцсети оценили преображение Киперман и поспешили сделать ей комплименты. Они отметили, что ей очень идет новый образ. и похвалили за то, что она не боится экспериментов.

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«Тебе очень идет челка», «Красотка!», «Миша до сих пор не может успокоиться, что не узнал тебя»,

«Ты красотка. А самое главное, что не только снаружи, но и внутри! Меняться нужно, это как воздух.

Как бы было скучно, если бы в своей жизни никогда не обрезал челку. Скукота. Будьте живыми, как Сонька, а тебе спасибо за то, что показываешь многим подросткам, что изменения - это точно яркая пыль феи, которая вносит в жизни радость», - написали фолловеры в микроблоге Сони.

Фото из Instagram:

Settle down with me Cover me up Cuddle me in

A photo posted by Sonya Kiperman (@sonya_kooper) on

К слову, 15-летняя девушка уже не раз пробовала себя в самых разных образах. Старшая дочь Веры Брежневой довольно часто принимает участие в фотосессиях, где стилисты подбирают для нее самые неожиданные прически и выбирают смелый стиль в одежде. Девушка делает серьезные шаги в фэшн-индустрии в качестве модели –

не так давно она принимала участие в модном показе известного дизайнера в Нью-Йорке.

По словам самой Сони, попасть на подиум ей помогло не громкое имя знаменитой мамы, а лишь собственное упорство. Она мечтает строить карьеру самостоятельно, без помощи родителей.

Фото из Instagram:

Me and my gorgeous mom @ververa in the campaign for @tattoosweaters by @moi_sofism ❤️ @asmekhina

A photo posted by Sonya Kiperman (@sonya_kooper) on

15-летняя девушка с удовольствием работает вместе с самым близким для нее человеком. Не так давно Вера Брежнева и Соня Киперман приняли участие в фотосессии одного из брендов модной одежды.

Соня только рада, когда выпадает возможность провести время с мамой. Девушка уверяет, что у них прекрасные отношения

– Киперман доверяет ей свои секреты и советуется по некоторым вопросам.

Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов

Фото: Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов0

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