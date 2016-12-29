Фирма по выпуску гробов шокировала своими творениями

 

Фото: facebook.com/Go-As-You-Please-Funerals-156501791040336

От гигантской сигаретной пачки до фотоаппарата - шотландская ритуальная фирма похвасталась самыми необычными гробами. Их заказывают те, кто хотел бы запомниться не только при жизни, но и после смерти.

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Ритуальная фирма Go As You Please из шотландского Эдинбурга радует местных жителей гробами, которые изготовляют на заказ. Причем большая часть продукции является нестандартной, и в этой фирме не удивляются никаким заказам.

Несмотря на жесткую реакцию некоторых жителей города, сотрудники компании с гордостью выставляют свою продукцию в витрину магазина,

расположенного на одной из улиц города.

Мастера фирмы готовы похоронить всех желающих в гробах, представляющих собой бутылки из-под любимых газированных напитков, собачку Несси или гигантский фотоаппарат.

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Были заказы и на гробы в виде сигаретных пачек, которые также выполнили. Некоторые жители Эдинбурга считают подобные творения безвкусными и даже оскорбительными, но представители фирмы привыкли уважать желания своих клиентов и их родственников.

Фото: facebook.com/Go-As-You-Please-Funerals-156501791040336

«Когда к нам приходят родственники усопших, то они находятся в очень плохом эмоциональном состоянии, - говорит один из руководителей фирмы. - Но

похороны могут стать настоящим праздником жизни, поэтому мы и делаем веселые гробы. С их помощью можно подчеркнуть какие-то особенности и вкусы усопшего.

Мы продаем и традиционные гробы, но если кому-то хочется получить индивидуальный продукт, мы всегда с радостью его создадим».

Сложно представить, какой человек захочет быть похороненным в гигантском башмаке или пивной бутылке. Однако фирма процветает, а это значит, что ее продукция все-таки пользуется немалым спросом.

Фирма по выпуску гробов шокировала своими творениями

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