Вера Брежнева рассказала о своей сексуальности

Не так давно популярная певица Вера Брежнева дала большое предновогоднее интервью, где раскрыла свои секреты красоты, а также призналась, как она относится к тому, что ее уже не в первый раз называют самой сексуальной певицей в России.
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«Ничего особенного. Это же не я сама себе придумываю эти «звания».
Лучше спросить у тех людей, которые за меня голосуют, которые видят во мне эту чертовщинку и сексуальность.
Но, конечно, приятно, что тебя раз за разом выбирают лучшей в этой категории.
Для того чтобы завоевать сердце мужчины, я ничего специально не делаю. Сейчас поясню. Например, бывает так, что
я где-то стою и о чем-то разговариваю, даю интервью, а мне в это время говорят: «А можно все то же самое, но менее сексуально?».
Я тут же переспрашиваю: «Это как?» Просто не могу иначе. Я такая, как есть».
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