Вера Брежнева рассказала о своей сексуальности

Не так давно популярная певица Вера Брежнева дала большое предновогоднее интервью, где раскрыла свои секреты красоты, а также призналась, как она относится к тому, что ее уже не в первый раз называют самой сексуальной певицей в России.

«Ничего особенного. Это же не я сама себе придумываю эти «звания».

Лучше спросить у тех людей, которые за меня голосуют, которые видят во мне эту чертовщинку и сексуальность.

Но, конечно, приятно, что тебя раз за разом выбирают лучшей в этой категории.

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Для того чтобы завоевать сердце мужчины, я ничего специально не делаю. Сейчас поясню. Например, бывает так, что

я где-то стою и о чем-то разговариваю, даю интервью, а мне в это время говорят: «А можно все то же самое, но менее сексуально?».

Я тут же переспрашиваю: «Это как?» Просто не могу иначе. Я такая, как есть».





















































Aizvērt Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







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