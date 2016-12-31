Вера Брежнева рассказала о своей сексуальности

Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: vk.com/vb

Не так давно популярная певица Вера Брежнева дала большое предновогоднее интервью, где раскрыла свои секреты красоты, а также призналась, как она относится к тому, что ее уже не в первый раз называют самой сексуальной певицей в России.

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«Ничего особенного. Это же не я сама себе придумываю эти «звания».

Лучше спросить у тех людей, которые за меня голосуют, которые видят во мне эту чертовщинку и сексуальность.

Но, конечно, приятно, что тебя раз за разом выбирают лучшей в этой категории.

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Для того чтобы завоевать сердце мужчины, я ничего специально не делаю. Сейчас поясню. Например, бывает так, что

я где-то стою и о чем-то разговариваю, даю интервью, а мне в это время говорят: «А можно все то же самое, но менее сексуально?».

Я тут же переспрашиваю: «Это как?» Просто не могу иначе. Я такая, как есть».

Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов

Фото: Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов0

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