Гороскоп на новогоднюю ночь: астрологи предупреждают...

Астрологи сообщают, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017-го будет мощный выброс энергии, который необходимо пережить правильно. Советы астрологов помогут каждому знаку Зодиака провести эту ночь максимально положительно.

О том, как встретить 2017 год Огненного Петуха, необходимо задумываться заранее. У звезд свои планы на это время, так что с ними придется считаться. Так или иначе, но прогнозы астрологов не будут лишними для каждого из знаков Зодиака.

Овен. Овнам лучше в эту новогоднюю ночь не совершать безбашенных поступков.

Если вы все-таки решитесь на какой-то риск, то знайте, что без последствий это не обойдется. Хорошими они будут или плохими, никто не знает.

Побудьте рядом с близкими вам людьми.

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Телец. Тельцам лучше избегать конфликтных ситуаций. Возможны проблемы с общением и разногласия, так что проявляйте дипломатичность со своей стороны. Будьте уверены в том, что это только положительно скажется на вашем будущем.

Близнецы. Первые минуты и часы нового 2017 года представителям данного знака лучше сразу начать проводить в поиске себя.

Вам в голову может прийти замечательная идея, которую можно будет использовать в качестве инструмента для заработка или продвижения по карьерной лестнице.

Рак. Ракам желательно поменьше пить и не объедаться, иначе в ближайшие пару дней могут возникнуть проблемы со здоровьем. Эта ночь должна быть для вас максимально спокойной, как говорят астрологи.

Лев. Львам удачу в новогоднюю ночь 2017 года могут подарить спонтанные поступки. Максимально полезными они будут в том случае, если планы вдруг сорвутся. Если все будет идти так, как запланировано, то не стоит это стараться менять. Избегайте эгоистичных знаков и сами не будьте эгоистами.

Дева. Девам стоит ограничить денежные траты в новогоднюю ночь.

Это будет иметь свои негативные последствия для вашего настроения, поэтому будьте предельно аккуратными с 12 ночи до 4-5 утра.

Весы. Весам сможет поднять настроение и придать сил только их неотразимый внешний вид. Если вы будете отмечать Новый год в окружении лиц противоположного пола, не забывайте о том, что произвести первое впечатление второй раз не получится.

Скорпион. Скорпионам удачу в заветную ночь могут принести новые эмоции. Не бойтесь следовать за приключениями, чтобы потом было чем поделиться с друзьями и близкими. Астрологи рекомендуют вам не скупиться на удовольствия и встречать любые тревоги и негатив только верой в себя.

Стрелец. Стрельцам лучше позволить себе плыть по течению, ибо оно вынесет вас в море счастья. Верьте в то, что все происходит вокруг вас не случайно.

2017 год - это год возможностей для вас, но в эту ночь дайте себе шанс расслабиться и почувствовать вкус жизни.

Козерог. Забудьте о работе. Мысли о делах могут вам помешать получить удовольствие от волшебной ночи, которая бывает лишь раз в году. Более того, эта ночь поможет вам правильно встретить самый благоприятный период за последние 10 лет. Второго шанса не будет, ведь новогодняя ночь только одна.

Водолей. Водолеям астрологи советуют придерживаться планов и не изменять им. Вообще 2017 год для вас должен быть полностью таким. Избегайте непредсказуемости и рисков, чтобы удача не отвернулась от вас в самый неподходящий момент.

Рыбы. Рыбам удачу в новогоднюю ночь может подарить только любовь.

Если вместо доброты и любви вы будете дарить людям ненависть, негатив, то они могут отплатить вам тем же в будущем.

Не стоит рисковать, тем более что причин для горя или расстройств просто нет.

Полюбите этот мир в такую сильную новогоднюю ночь. Позвольте волшебству проникнуть в вас и преобразить ваш внутренний мир. Любите и будьте любимыми, излучайте добро. Это поможет вам сделать свое будущее более красочным и благоприятным!

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