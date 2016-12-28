Зима в бикини: Мария Шарапова проводит отпуск на Гавайях

Гавайские острова в последние дни уходящего года стали местом отдыха многих знаменитостей: Иванка Трамп с семьей, Джессика Альба, Карли Клосс загорают там под пальмами и купаются в океане. Пополнила ряды именитых отпускников и российская теннисистка Мария Шарапова. Солнечными снимками с отдыха она активно делится в Сети.
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Звезда тенниса отправилась на остров Ланаи. Два дня назад Мария опубликовала фотографию из аэропорта Лос-Анджелеса.
Фото из Instagram:
Судя по свежим кадрам в микроблоге спортсменки, сегодня она провела весь день на пляже. «Что случилось с белым песком пляжей Гавайев?» – с иронией подписала Шарапова фотографию, на которой идет по большим камням к воде.
Фото из Instagram:
Видео:
Фото из Instagram:
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