Зима в бикини: Мария Шарапова проводит отпуск на Гавайях

Мария Шарапова
 

Мария Шарапова. Фото: REUTERS/ScanPix

Гавайские острова в последние дни уходящего года стали местом отдыха многих знаменитостей: Иванка Трамп с семьей, Джессика Альба, Карли Клосс загорают там под пальмами и купаются в океане. Пополнила ряды именитых отпускников и российская теннисистка Мария Шарапова. Солнечными снимками с отдыха она активно делится в Сети.

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Звезда тенниса отправилась на остров Ланаи. Два дня назад Мария опубликовала фотографию из аэропорта Лос-Анджелеса.

Фото из Instagram:

Is a 62lbs suitcase aggressive for a vacation...on the beach?

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

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Судя по свежим кадрам в микроблоге спортсменки, сегодня она провела весь день на пляже. «Что случилось с белым песком пляжей Гавайев?» – с иронией подписала Шарапова фотографию, на которой идет по большим камням к воде.

Фото из Instagram:

What happened to the white sand beaches of Hawaii 👀🤓🏖

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Видео:

Alohaaaaa. Perking It up this morning 😍☀️❤️ with new @Supergoop balm now available at Sephora.

A video posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Фото из Instagram:

Layovers have never been so relaxing

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Теннисистка Мария Шарапова

Фото: Теннисистка Мария Шарапова1

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