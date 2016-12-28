Зима в бикини: Мария Шарапова проводит отпуск на Гавайях

Гавайские острова в последние дни уходящего года стали местом отдыха многих знаменитостей: Иванка Трамп с семьей, Джессика Альба, Карли Клосс загорают там под пальмами и купаются в океане. Пополнила ряды именитых отпускников и российская теннисистка Мария Шарапова. Солнечными снимками с отдыха она активно делится в Сети.

Звезда тенниса отправилась на остров Ланаи. Два дня назад Мария опубликовала фотографию из аэропорта Лос-Анджелеса.

Фото из Instagram:

Is a 62lbs suitcase aggressive for a vacation...on the beach? A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 28, 2016 at 8:51am PST

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Судя по свежим кадрам в микроблоге спортсменки, сегодня она провела весь день на пляже. «Что случилось с белым песком пляжей Гавайев?» – с иронией подписала Шарапова фотографию, на которой идет по большим камням к воде.

Фото из Instagram:

What happened to the white sand beaches of Hawaii 👀🤓🏖 A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 30, 2016 at 10:20am PST

Видео:

Alohaaaaa. Perking It up this morning 😍☀️❤️ with new @Supergoop balm now available at Sephora. A video posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 29, 2016 at 3:14pm PST

Фото из Instagram:

Layovers have never been so relaxing A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Dec 28, 2016 at 6:18pm PST





















Aizvērt Теннисистка Мария Шарапова AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







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