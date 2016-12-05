Почему 2016 год был таким тяжелым, и что ждать от 2017-го

Прошедшие 12 месяцев сказались на судьбах многих людей. Одни считали причиной несчастий тот факт, что год Огненной Обезьяны был високосным, другие винили во всем нестабильную ситуацию в мире, а кто-то предполагал, что на невзгоды повлияло положение звезд. У астрологов, нумерологов, ясновидящих и экстрасенсов есть свой ответ на эти вопросы.
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Каким же был 2016-й? За 12 месяцев произошло немало изменений не только в жизни нашей страны, но и во всем мире: несколько террористических актов в разных точках мира, разжигание военных конфликтов, а также авиакатастрофа с самолетом Ту-154. Ко всему прочему, за этот год было расторгнуто много браков.
Некоторые астрологи едины во мнении, что високосный год открывает новый цикл, поэтому людям важно освободить место в жизни.
А Огненная Обезьяна, по словам астролога Вероники Андреевой, любила проверять чувства людей на прочность.
ЮЛИЯ САМОДЕЛОВА
Юлия Самоделова подтверждает все самые коварные опасения, заявляя, что этот год прошел под знаменем огня. Каждый день был наполнен эмоциональными вспышками, которые приводили к необдуманным поступкам. Самоделова не отрицает тот факт, что будущее выстраивается по индивидуальному гороскопу, но общие закономерности едины для всех.
«Я полагаю, что этот год особенно богат на разводы не только потому, что 2016-й является високосным, но и из-за того, что это год Красной Обезьяны.
Именно в эти годы происходит много провокаций, достигающих цели. А когда в паре один провоцирует, другой может отреагировать словами: «Тогда давай расстанемся». Результат налицо»,
– рассказала астролог Самоделова.
Большое влияние на взаимопонимание партнеров в этом году могли оказывать планеты. Бытует мнение, что негативно отражается на парах Сатурн. Когда он находится в нужном цикле, он замораживает общение, охлаждает его, зачастую приводя к расставанию влюбленных.
Юлия Самоделова. Фото: vk.com/id2296806
АЛЕКСАНДР ЛИТВИН
Надо отметить, что у победителя шестой «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина свое мнение насчет минувших 365 дней. Он полагает, что мы стали жертвами сильнейшего облучения. По его мнению, в этом году каждый человек попал под волну эйфории, которая вылилась в целый список необдуманных поступков. Еще год назад Литвин предупреждал, что необходимо научиться принимать самостоятельные ршения и не идти на поводу у других. Это могло быть чревато негативными последствиями.
«Энергия 2016 года пролонгирована во времени, она частично захватит и 2017-й. Иссякнет она только где-то в первой декаде февраля.
Но, так как этот месяц тяжелый сам по себе, пиковые, стрессовые нагрузки на людей я ожидаю в районе 17-го числа, плюс/минус пять дней. Дальше будет полегче», – обещает Литвин.
Фото из Instagram:
#Аналитикадекабря #энергетикадекабря #декабрь #АлександрЛитвин Близится к завершению календарный 2016 год — однако не думайте, что он закончится ровно в полночь 1 января. Экзамены по уходящему году нам предстоит держать в феврале, так что впереди у нас еще достаточно времени на то, чтобы как следует подготовиться, устранить пробелы и исправить ошибки. Работа предстоит серьезная, однако декабрьский всплеск интуиции все-таки позволит увидеть свои недостатки и слабые места — а их за год накопилось немало! Вторая главная задача этого месяца — это стратегическое планирование на 2017 года ❗❗❗Не упустите собственную идею! А идея обязательно будет, и будет правильной — но вот зафиксировать ее и понять, что это не утопия, а реально выполнимая задача, получится не у всех. Мир устроен так, что не все становятся интуитивными одновременно: кто-то под воздействием энергетики года очнется только в феврале, когда будет уже поздно что-либо менять. Так что в предновогодней суете не забывайте и о стратегическом планировании. Ваш план должен быть расписан до мелочей, от простого к сложному. И помните: в декабре есть опасность использования людей в своих целях: ни в коем случае не рекомендую следовать принципу, сформулированному Дарвином, когда выживает сильнейший! 📚Прочитать статью полностью можно на сайте Лаборатории Александра Литвина. Активная ссылка в профиле✔
Экстрасенс уверен, чтобы время до февраля 2017-го прошло наиболее благополучно, необходимо оградить себя от опрометчивых поступков. В январе нужно грамотно расставить приоритеты на все грядущие месяцы, чтобы все сложилось ровно таким образом, как вы задумали. Предугадать все, по мнению Александра, окажется невозможным, но попытаться стоит.
«До пятого января — реально хорошее время, чтобы заняться планированием. Используйте его по назначению!
Не следуйте инструкциям, а создавайте их сами. Энергия месяца позволяет встать в один ряд с ведущими людьми, а не оставаться ведомыми.
Не бойтесь просить — мирозданию нужно сообщать о своих намерениях», – поведал Александр Литвин.
Экстрасенс также уверен, что 2016 год стал годом глобальных перевоплощений, под воздействием которых сознание людей также трансформировалось.
ПАВЕЛ ГЛОБА
Павел Глоба вторит словам участника «Битвы экстрасенсов», однако выдвигает куда более неутешительный диагноз году Огненной Обезьяны. Он убежден, что в связи с глобализацией в мире все процессы начали протекать куда быстрее прежнего, поэтому
трагедии людей, которых они не ожидали, кажутся весьма очевидными, поскольку протекали с бешеной скоростью, опередив естественный ход истории.
«Глобализация, захлестнувшая мир, значительно ускорила ритм жизни: все вокруг бешено крутится, картинки сменяют друг друга во мгновение ока… И казалось бы, что это естественный ход истории и иначе просто быть не может. Но на самом деле ускорение глобальных процессов сказалось на всех сферах жизни, и в 2016 году мир в полной мере ощутил всю тяжесть последствий», – заявлял в конце прошлого года хиромант.
Павел Глоба. Фото: vk.com/club17761003
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КЛАРА КУЗДЕНБАЕВА
Эксперт-нумеролог Клара Кузденбаева убеждена, что причиной всех катаклизов в этом году стала чрезмерная близость Луны к Земле. В результате этого происходили процессы, которые тем или иным образом отразились на жизни обычных людей. Поэтому не удивительно, что за прошедшие 365 дней случилось так много трагических событий.
Рассуждая на тему плачевно известных событий с падением Ту-154, Клара заявила, что есть вещи, которые заведомо предначертаны, то есть запрограммированы.
Она также отметила, что предстоящие 12 месяцев будут удачными для пополнения в семействе.
Фото из Instagram:
«Самое страшное – трагедия, которая произошла 25 декабря. Если посчитать даты людей – это спады: если пилот находится на спаде –есть определенная предначертанность.
Кому-то суждено прожить долгую жизнь, кому-то – умереть раньше. В программе этих людей все было предначертано.
Самое главное, чтобы люди не теряли веру. Дети, которые родятся в 2017 году, будут харизматичны и всеми любимы» – сообщила нумеролог Кузденбаева.Еще по этой теме