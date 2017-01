Почему 2016 год был таким тяжелым, и что ждать от 2017-го

#Аналитикадекабря #энергетикадекабря #декабрь #АлександрЛитвин Близится к завершению календарный 2016 год — однако не думайте, что он закончится ровно в полночь 1 января. Экзамены по уходящему году нам предстоит держать в феврале, так что впереди у нас еще достаточно времени на то, чтобы как следует подготовиться, устранить пробелы и исправить ошибки. Работа предстоит серьезная, однако декабрьский всплеск интуиции все-таки позволит увидеть свои недостатки и слабые места — а их за год накопилось немало! Вторая главная задача этого месяца — это стратегическое планирование на 2017 года ❗❗❗Не упустите собственную идею! А идея обязательно будет, и будет правильной — но вот зафиксировать ее и понять, что это не утопия, а реально выполнимая задача, получится не у всех. Мир устроен так, что не все становятся интуитивными одновременно: кто-то под воздействием энергетики года очнется только в феврале, когда будет уже поздно что-либо менять. Так что в предновогодней суете не забывайте и о стратегическом планировании. Ваш план должен быть расписан до мелочей, от простого к сложному. И помните: в декабре есть опасность использования людей в своих целях: ни в коем случае не рекомендую следовать принципу, сформулированному Дарвином, когда выживает сильнейший! 📚Прочитать статью полностью можно на сайте Лаборатории Александра Литвина. Активная ссылка в профиле✔

