Вы кто по году рождения? Читайте японский гороскоп на 2017 год

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Changhai Travis

Хозяином следующих 12 месяцев по японскому астрологическому календарю станет Огненный Петух. У этой птицы характер непростой – вздорный, импульсивный и совершенно непредсказуемый. Он яркой кометой впорхнет в наш дом, и жизнь многих людей переменится. Что приготовил нам задиристый Огненный Петух в наступающем году, мы сегодня расскажем.

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Петух

Наступающий период станет феноменально успешным для людей этого знака. Это будет их год.

Петухи, несмотря на свой нетерпеливый характер, с легкостью станут решать сложные задачи и осуществлять рискованные проекты.

Это время будет особенно удачным для людей решительных и энергичных. В 2017 году Фортуна улыбнется людям спорта и бизнеса.

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Собака

Для верных и искренних Собак год Огненного Петуха станет периодом карьерного роста и увеличения уровня материального достатка. Но их успех вызовет зависть у соперников и недоброжелателей. Чтобы не допустить ненужных конфликтов, Собакам придется уделять больше внимания людям, отношения с которыми были в последнее время напряженными.

Кабан

А вот прямым и немногословным Кабанам в следующем году будет тяжело. Чтобы получить от Огненного Петуха максимум преференций, им придется радикально измениться.

Успех следующих 12 месяцев будет зависеть для Кабанов от умения выстраивать отношения с полезными людьми.

И поэтому они просто вынуждены будут стать гибче, хитрее и дипломатичнее.

Крыса

Несмотря на свою вздорную натуру, Огненный Петух чрезвычайно домовитый хозяин. И поэтому с бережливыми и рациональными Крысами он установит очень теплые и дружеские отношения. Весь следующий период пройдет для них под знаком активного приумножения. А вот рискованных вложений, крупных покупок и кредитов в будущем году Крысам лучше избегать.

Вол

Следующие 12 месяцев станут для людей этого знака периодом роста материального достатка.

Трудолюбивые и терпеливые Волы получат от Огненного Петуха самый желанный подарок – огромное количество работы.

И оплачиваться их усилия в 2017 году будут по самым высоким тарифам. Поэтому им можно смело просить прибавку к зарплате или поднимать цену на свои услуги.

Тигр

Калейдоскоп жизненных событий в 2017 году завертится с огромной скоростью. И поэтому сильные, но опрометчивые Тигры станут совершать ошибки и принимать запоздалые решения. Огненный Петух будет больно их за это наказывать. Чтобы снизить риск возможных потерь, Тиграм придется чаще прислушиваться к мнению других людей и следовать их рекомендациям.

Кролик

Яркие и талантливые Кролики будут пользоваться особым расположением Огненного Петуха. Перемены затронут все стороны жизни этих людей. Но они пойдут им лишь на пользу.

Наступающий год станет для Кроликов идеальным периодом осуществления самых сокровенных желаний.

При объективной оценке собственных возможностей и поддержке родных им покорятся все вершины.

Дракон

Энергичные Драконы воспользуются возможностями наступающего года на 100%. Это время будет особенно удачным для деловых людей этого знака. Но начало года им придется провести затаившись. Поскольку восхождение на трон Огненного Петуха вызовет нервозность на финансовых рынках. А вот конец года станет удачным периодом для дорогостоящих покупок и расширения бизнеса.

Змея

В наступающем году Огненного Петуха только мудрость и уравновешенность Змей позволит им уберечься от ошибок и разочарований. Следующие суматошные месяцы будут богаты для них как победами, так и провалами.

И чтобы взлетов в будущем году было больше, чем падений, Змеям придется сохранять хладнокровие и продвигаться к запланированной цели крайне осторожно.

Лошадь

Для веселых и жизнерадостных Лошадей настанет «золотое» время. Их тяга к общению и умение заводить полезные знакомства трансформируются в следующем году в ощутимую материальную прибыль. Однако на фоне финансовых побед и шумных вечеринок Лошадям постоянно придется искать баланс между ростом благосостояния и сохранением семейных отношений.

Овца

Огненный Петух обожает все яркое, блестящее и новое. И наделенным артистизмом Овцам будущий год принесет массу приятных сюрпризов. Особенно удачно сложится жизнь у людей искусства.

Всех художников, артистов и музыкантов ожидает в наступающем году долгожданный успех. Он запомнится им успешными проектами и ростом материального достатка.

Обезьяна

С завершением 2016 года закончится и время Обезьяны. Следующие 12 месяцев представители этого знака будут вспоминать победы и поражения года ушедшего. Наступающий период пройдет для них скучно и серо. Год Огненного Петуха станет для умных и ловких Обезьян временем зализывания ран и подготовки для покорения новых высот в недалеком будущем.

Пускай следующий непростой год запомнится вам лишь приятными моментами, полезными знакомствами и ростом благосостояния!

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