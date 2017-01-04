Юлия Высоцкая: Два-три дня, а потом – смерть...

2016‑й — определенно год Юлии Высоцкой. Ее последняя киноработа — драма «Рай» Андрея Кончаловского — стала триумфатором Венецианского фестиваля. Сама Юлия получила очередную премию ТЭФИ как лучшая ведущая утренних программ. Ее проект «Едим дома» пополнился новыми направлениями. При этом у нее всегда есть время на семью, отдых и, конечно, вкусный ужин.

Популярная российская актриса Юлия Высокая

работает на телевидении, снимается в кино, играет в театре, руководит кулинарной студией и ресторанами. И времени у нее на все хватает!

«Все имеет свое место в пространстве и во времени, и оно не растянуто. Кино – это два месяца съемок плюс подготовка к ним, но не в режиме восемь часов каждый день. Театр – шесть спектаклей в месяц. В кулинарной студии то же самое, к тому же там со мной работает команда – ­одна я бы ничего не сделала», – поясняет Высоцкая.

Все это разнообразие занятий, как говорит Юлия, «помогает жить – в прямом и переносном смысле – финансово поддерживает и энергию дает».

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«Не могу сказать, что у меня какой-то очень рациональный подход к расписанию, да и к жизни вообще, но

бездельничать я точно не могу, меня это в депрессию ввергает. Два-три дня могу в таком­ режиме провести, а потом все – смерть.

Мне нужно что‑то делать, иначе я начинаю вешаться, а все вокруг – переживать и мечтать поскорее от меня избавиться, чтобы я куда-нибудь делась и чем‑то занялась», – призналась телеведущая.

Рассказала она и про свой идеальный отдых. «Он может быть разным. Продуктивным – например, очищающим, со SPA-процедурами, правильным питанием, спортом. А может, наоборот, быть полный отрыв с друзьями, с разговорами до утра, прогулками, танцами и вкусной едой», – цитирует Высоцкую журнал Glamour.

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