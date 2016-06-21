Самый сексуальный преступник поделился кадрами своей красивой жизни

Самый обаятельный и привлекательный в мире преступник Джереми Микс поделился снимками своей новой жизни, которой он живет после выхода из тюрьмы в марте 2016 года.

Сейчас Джереми и его семья живут в огромном особняке и владеют несколькими машинами, в том числе спорткаром Maserati за 150 тысяч долларов.

32-летний Микс позирует у Maserati перед своим огромным особняком. Подпись к снимку гласит: «Хорошо быть дома», сообщает издание Fresher.

Фото из Instagram:

Good to be home A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Nov 2, 2016 at 4:52pm PDT

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Бывшего члена банды из Калифорнии посадили в тюрьму в 2014 году — по обвинению в незаконном хранении оружия после поимки в перестрелке.

Но снимок Микса, опубликованный на странице полиции Стоктона в Facebook, тут же сразил многих девушек наповал

и заставил модельные агентства выстроиться в очередь перед дверями его камеры.

После освобождения в марте прошлого года бывший заключенный держит в курсе своей новой карьеры более 615 тысяч подписчиков в Instagram — и дела у него явно идут хорошо.

Фото из Instagram:

#maseratimeeks A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Sep 21, 2016 at 5:01pm PDT

Фото из Instagram:

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Oct 19, 2016 at 5:50pm PDT

Фото из Instagram:

#dtla A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Oct 11, 2016 at 4:55pm PDT

Фото из Instagram:

#chillin #poolside A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Jun 30, 2016 at 5:05pm PDT

Подпись под одним из снимков Джереми Микса с обнаженным торсом перед роскошным домом гласит: «Господь добр».

Фото из Instagram:

God is good A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Sep 27, 2016 at 4:58pm PDT

Джереми счастливо живет со своей женой Мелиссой и детьми.

Фото из Instagram:

Celebrating our 8 year anniversary today and 50 more to go. Through thick and thin! #blessed #loved #aniversary #marriage A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Dec 27, 2016 at 3:59pm PST

Фото из Instagram:

Happy Halloween A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Oct 31, 2016 at 10:01pm PDT

Еще один снимок показывает пару с тремя детьми возле рождественской елки.

Фото из Instagram:

Merry Christmas! #christmas2016 #meeksfamily #blessed #godisgood A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Dec 25, 2016 at 7:44pm PST

Поклонники Микса рады видеть, что преступная жизнь парня позади. Ведь Джереми, освободившись, заключил контракт с модельным агентством White Cross Management.

Тогда Микс говорил: «Я нахожусь там, где смогу обеспечить семью и действительно изменить свою жизнь».

«Я никогда не думал, что все в мире признают меня за мой внешний вид, поэтому я чувствую себя крайне счастливым и очень благодарным».

Фото из Instagram:

#blue A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Sep 30, 2016 at 5:00pm PDT

Фото из Instagram:

#Thankful A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Nov 24, 2016 at 8:21am PST

Видео:

#firstdayofsummer #bayarea @jimjordanphotography A video posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Jun 20, 2016 at 5:00pm PDT

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