Самый сексуальный преступник поделился кадрами своей красивой жизни

 

Фото: instagram.com/jmeeksofficial

Самый обаятельный и привлекательный в мире преступник Джереми Микс поделился снимками своей новой жизни, которой он живет после выхода из тюрьмы в марте 2016 года.

Сейчас Джереми и его семья живут в огромном особняке и владеют несколькими машинами, в том числе спорткаром Maserati за 150 тысяч долларов.

32-летний Микс позирует у Maserati перед своим огромным особняком. Подпись к снимку гласит: «Хорошо быть дома», сообщает издание Fresher.

Фото из Instagram:

Good to be home

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

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Бывшего члена банды из Калифорнии посадили в тюрьму в 2014 году — по обвинению в незаконном хранении оружия после поимки в перестрелке.

Но снимок Микса, опубликованный на странице полиции Стоктона в Facebook, тут же сразил многих девушек наповал

и заставил модельные агентства выстроиться в очередь перед дверями его камеры.

После освобождения в марте прошлого года бывший заключенный держит в курсе своей новой карьеры более 615 тысяч подписчиков в Instagram — и дела у него явно идут хорошо.

Фото из Instagram:

#maseratimeeks

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

#dtla

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Фото из Instagram:

#chillin #poolside

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Подпись под одним из снимков Джереми Микса с обнаженным торсом перед роскошным домом гласит: «Господь добр».

Фото из Instagram:

God is good

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Джереми счастливо живет со своей женой Мелиссой и детьми.

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Happy Halloween

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Еще один снимок показывает пару с тремя детьми возле рождественской елки.

Фото из Instagram:

Merry Christmas! #christmas2016 #meeksfamily #blessed #godisgood

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Поклонники Микса рады видеть, что преступная жизнь парня позади. Ведь Джереми, освободившись, заключил контракт с модельным агентством White Cross Management.

Тогда Микс говорил: «Я нахожусь там, где смогу обеспечить семью и действительно изменить свою жизнь».

«Я никогда не думал, что все в мире признают меня за мой внешний вид, поэтому я чувствую себя крайне счастливым и очень благодарным».

Фото из Instagram:

#blue

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Фото из Instagram:

#Thankful

A photo posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

Видео:

#firstdayofsummer #bayarea @jimjordanphotography

A video posted by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on

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