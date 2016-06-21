Самый сексуальный преступник поделился кадрами своей красивой жизни

Самый обаятельный и привлекательный в мире преступник Джереми Микс поделился снимками своей новой жизни, которой он живет после выхода из тюрьмы в марте 2016 года.
Сейчас Джереми и его семья живут в огромном особняке и владеют несколькими машинами, в том числе спорткаром Maserati за 150 тысяч долларов.
32-летний Микс позирует у Maserati перед своим огромным особняком. Подпись к снимку гласит: «Хорошо быть дома», сообщает издание Fresher.
Фото из Instagram:
Бывшего члена банды из Калифорнии посадили в тюрьму в 2014 году — по обвинению в незаконном хранении оружия после поимки в перестрелке.
Но снимок Микса, опубликованный на странице полиции Стоктона в Facebook, тут же сразил многих девушек наповал
и заставил модельные агентства выстроиться в очередь перед дверями его камеры.
После освобождения в марте прошлого года бывший заключенный держит в курсе своей новой карьеры более 615 тысяч подписчиков в Instagram — и дела у него явно идут хорошо.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Подпись под одним из снимков Джереми Микса с обнаженным торсом перед роскошным домом гласит: «Господь добр».
Фото из Instagram:
Джереми счастливо живет со своей женой Мелиссой и детьми.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Еще один снимок показывает пару с тремя детьми возле рождественской елки.
Фото из Instagram:
Поклонники Микса рады видеть, что преступная жизнь парня позади. Ведь Джереми, освободившись, заключил контракт с модельным агентством White Cross Management.
Тогда Микс говорил: «Я нахожусь там, где смогу обеспечить семью и действительно изменить свою жизнь».
«Я никогда не думал, что все в мире признают меня за мой внешний вид, поэтому я чувствую себя крайне счастливым и очень благодарным».
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Видео:
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