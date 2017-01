Похудевшую многодетную маму Михалкову не узнают поклонники

Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть))), обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское)) ну как-то так..

A photo posted by Anna Mikhalkova (@anikiti4na) on Jan 2, 2017 at 12:17pm PST