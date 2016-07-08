Похудевшую многодетную маму Михалкову не узнают поклонники

Анна Михалкова
 

Анна Михалкова. Фото: TASS/Scanpix

Российская актриса поразила невероятной красотой. Анна Михалкова дала себе обещание в новом году продолжать борьбу за стройность. Фанаты 42-летней актрисы удивлены ее преображением и утверждают, что она стала похожа на девушку Джеймса Бонда, которую воплотила на экране француженка Леа Сейду.

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Дочь известного режиссера Никиты Михалкова Анна удивила поклонников своим невероятным преображением.

Многодетная мама, которая после рождения дочери в 2013 году, вступила в борьбу за стройную фигуру, не желает сдавать позиций.

Судя по всему, Анна Михалкова строго следит за тем, что ест, и старается больше двигаться, благодаря чему лишние килограммы исчезают без следа.

Снимок, который накануне разместила в своем микроблоге актриса, продемонстрировал, что сила воли творит чудеса. Многодетная мама на нем выглядит как юная девушка.

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«Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…», - подписала фото Анна Михалкова.

Новое селфи произвело фурор среди подписчиков дочери Никиты Михалкова. Они делают комплименты звезде, не скрывая, что не сразу узнали в девушке на фото свою любимую актрису.

«Прямо школьница, выглядите супер», «На этой фотографии я вас даже не узнала. Красотка! Вам очень идет красная помада», «Аня, вы на этой фотографии похожи на девушку Бонда Леа Сейду»,

«Аня?! Да вас не узнать!», «И я не узнала. Вы очень помолодели и похорошели, худеть больше не надо», «Выглядите роскошно!»,

«Как вам идет стройность, шикарно!», «Аня, желаю тебе удивляться и удивлять, не надо худеть, ты и так хорошенькая», Такая тоненькая», - восхищаются красотой Анны Михалковой ее поклонники.

Фото из Instagram:

Стоит отметить, что Михалкова может похвастаться не только блестящей карьерой в кино, но и крепкой семьей. Трое детей составляют ее истинное счастье.

Старшему сыну Андрею 16 лет, среднему Сергею – 15, а младшая дочь Лидия в сентябре отпраздновала свой третий день рождения.

Супруг звезды, предприниматель Альберт Баков, души не чает в своей жене, впрочем, как и она в нем. Анна уделяет много внимания воспитанию детей, так как наследники стоят для нее на первом месте, а потом уже идет работа.

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Мышка) #child3 #яумеювоспитыватьмонстров

A photo posted by Anna Mikhalkova (@anikiti4na) on

Мальчики хорошо учатся в школе, которую когда-то окончила сама известная актриса. Михалкова интересуется оценками ребят, а также общается с другими родителями. По словам Анны, ей приятно, когда она слышит о Сереже и Андрее хорошие отзывы. Как призналась актриса,

в кругу близких она не нуждается в признании. Дома Анна - жена и мама, так как мужу и детям важнее не количество ее наград, а забота и внимание.

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