Похудевшую многодетную маму Михалкову не узнают поклонники

Российская актриса поразила невероятной красотой. Анна Михалкова дала себе обещание в новом году продолжать борьбу за стройность. Фанаты 42-летней актрисы удивлены ее преображением и утверждают, что она стала похожа на девушку Джеймса Бонда, которую воплотила на экране француженка Леа Сейду.

Дочь известного режиссера Никиты Михалкова Анна удивила поклонников своим невероятным преображением.

Многодетная мама, которая после рождения дочери в 2013 году, вступила в борьбу за стройную фигуру, не желает сдавать позиций.

Судя по всему, Анна Михалкова строго следит за тем, что ест, и старается больше двигаться, благодаря чему лишние килограммы исчезают без следа.

Снимок, который накануне разместила в своем микроблоге актриса, продемонстрировал, что сила воли творит чудеса. Многодетная мама на нем выглядит как юная девушка.

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«Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…», - подписала фото Анна Михалкова.

Новое селфи произвело фурор среди подписчиков дочери Никиты Михалкова. Они делают комплименты звезде, не скрывая, что не сразу узнали в девушке на фото свою любимую актрису.

«Прямо школьница, выглядите супер», «На этой фотографии я вас даже не узнала. Красотка! Вам очень идет красная помада», «Аня, вы на этой фотографии похожи на девушку Бонда Леа Сейду»,

«Аня?! Да вас не узнать!», «И я не узнала. Вы очень помолодели и похорошели, худеть больше не надо», «Выглядите роскошно!»,

«Как вам идет стройность, шикарно!», «Аня, желаю тебе удивляться и удивлять, не надо худеть, ты и так хорошенькая», Такая тоненькая», - восхищаются красотой Анны Михалковой ее поклонники.

Фото из Instagram:

Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть))), обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское)) ну как-то так.. A photo posted by Anna Mikhalkova (@anikiti4na) on Jan 2, 2017 at 12:17pm PST

Стоит отметить, что Михалкова может похвастаться не только блестящей карьерой в кино, но и крепкой семьей. Трое детей составляют ее истинное счастье.

Старшему сыну Андрею 16 лет, среднему Сергею – 15, а младшая дочь Лидия в сентябре отпраздновала свой третий день рождения.

Супруг звезды, предприниматель Альберт Баков, души не чает в своей жене, впрочем, как и она в нем. Анна уделяет много внимания воспитанию детей, так как наследники стоят для нее на первом месте, а потом уже идет работа.

Фото из Instagram:

Конечно , я их обожаю ! Но иногда мне хочется их просто разорвать! Я сама уже устаю от звука своего голоса, который постоянно только поучает , выговаривает, наставляете, даёт советы и контролирует....#яумеювоспитыватьмонстров A photo posted by Anna Mikhalkova (@anikiti4na) on Dec 20, 2016 at 10:53pm PST

Фото из Instagram:

Мышка) #child3 #яумеювоспитыватьмонстров A photo posted by Anna Mikhalkova (@anikiti4na) on Jul 8, 2016 at 2:28pm PDT

Мальчики хорошо учатся в школе, которую когда-то окончила сама известная актриса. Михалкова интересуется оценками ребят, а также общается с другими родителями. По словам Анны, ей приятно, когда она слышит о Сереже и Андрее хорошие отзывы. Как призналась актриса,

в кругу близких она не нуждается в признании. Дома Анна - жена и мама, так как мужу и детям важнее не количество ее наград, а забота и внимание.

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