Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Анкаре женщина решила разрушить чем-то не понравившегося ей снеговика, установленного на одной из улиц города, но в итоге пострадала и сама, сообщает CNN Turk.

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На видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной каналом, видно, как женщина разными способами, в том числе ударом ноги, пытается повалить снеговика.

Когда после нескольких попыток ей все-таки удается осуществить задуманное, она решает попрыгать на своей «жертве»,

однако поскальзывается и падает, по всей видимости, больно.

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Ранее ученые из Университета Западного Онтарио создали самого маленького снеговика - фигурку из трех шарообразных частиц диоксида кремния общей высотой менее трех микронов.

В Китае, напротив, - соорудили снеговика высотой 34 метра на выставке скульптур из снега.

Самые странные и смешные снеговики в мире

Фото: Самые странные и смешные снеговики в мире0


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