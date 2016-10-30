Анна Семенович готова к статусу матери-одиночки

Популярная российская певица Анна Семенович рассказала, что сможет обеспечить будущих наследников. По ее мнению, рожать ребенка нужно в первую очередь для себя. Анна не исключает того, что рядом должен находиться любимый мужчина. Однако, по мнению артистки, надо всегда быть готовой к тому, что избранник может оставить семью.
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В течение длительного периода времени Анна Семенович не решалась общаться на тему материнства. Однако теперь она все чаще говорит о пополнении в семье, заявляя, что до 30 лет вообще не думала об этом.
При этом исполнительница придерживается мнения, что рожать детей нужно не для мужчины, а для себя.
Анна уверяет, что видела много семейных драм и трагедий, когда браки распадались по инициативе представителей сильного пола.
Они снимали с себя обязанности главы семейства и оставляли жену и ребенка.
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Певица утверждает, что необходимо подготовиться к тому, что после появления малыша избранник может захотеть разорвать отношения. По словам Семенович, миллионы мужчин не выдерживают того давления, под которое попадают в этот момент, они быстро перестают бороться.
По этой причине любой женщине крайне важно думать о том, что беременность стала лучшим подарком судьбы именно для нее.
«Я вообще считаю, что каждая женщина должна рожать по большому счету для себя. Ведь сколько историй, когда рожают «для мужчины», а потом он бросает ее с ребенком. Миллионы!» – заявляет Анна.
Фото из Instagram:
Стоит отметить, что при таком настрое Анна не отменяет того факта, что идеальными были бы те отношения, где все же есть любимый и заботливый мужчина, который полюбит своего малыша и не разойдется с матерью ребенка. Семенович акцентирует внимание на том, что
дети всегда должны быть желанными, иначе с самого рождения они будут обречены на несчастья.
По словам артистки, очень важно, чтобы родители оберегали малыша и заботились о нем.
Фото из Instagram:
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы мой ребенок был желанным не только для меня, но и для его отца.
Важно, чтобы первое дыхание малыша в животе матери было сподвигнуто любовью. Каждая беременность — Божий промысел»,
– призналась Семенович.
Фото из Instagram:
Какое у меня счастье в руках! Самый милый щенок 🐶 на свете @Bearcoat_bruno, завести собаку, это моя мечта✨но сейчас с моим графиком работы ,это не реально! Собакой надо заниматься, воспитывать и уделять много времени. Но хорошо есть друзья @olgaorlova1311 к которым можно приехать в гости и потискать такое маленькое чудо😜. Я верю, что мечты сбываются и придёт время, когда я вас познакомлю со своим щенком😉😘🙏🏼🐶😜🌹🌟 Хорошего всем и тёплого воскресенья, вместе с любимыми и пусть все мечты сбываются🙏🏼 #сладкийсобак #гости #отличноенастроение #люблюилюбима #счастьвнутринас #позитивщики❤️❤️❤️
Надо сказать, что Анна Семенович считает неправильным устанавливать для женщин возрастные рамки. Ей неприятно, что общество мыслит стереотипами и думает о том, что рожать после 30 лет бессмысленно. Знаменитость уверенно заявляет, что
беременность облагораживает в любом возрасте. Главное — осознанно подойти к этому моменту.
Анна следит за своим здоровьем, правильно питается, поэтому планирует рожать первенца примерно в 40 лет.
Важным для нее остается то, чтобы рядом был нужный человек.
«Я мечтаю о том, чтобы в момент зачатия я любила будущего отца ребенка, а он любил меня.
То, как мать ощущает себя во время беременности, с каким настроем она носит малыша — все это отразится на его дальнейшей судьбе», – рассказала артистка в интервью Teleprogramma.pro.
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