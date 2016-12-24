Мурашки по коже: Бондарчук после развода творит невероятное!

Светлана Бондарчук
 

Светлана Бондарчук. Фото: Sputnik/Scanpix

Экс-супруга Федора Бондарчука искупалась в ледяной горной речке. Светлана продемонстрировала, насколько она смелая женщина. Поступок 48-летней светской львицы восхитил ее поклонников, признавшихся, что они продрогли от одного просмотра видео заплыва своей любимицы.

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Не в пример своим звездным коллегам, телеведущая и редактор одного из глянцевых журналов Светлана Бондарчук отдыху в дальних теплых краях предпочла горы Северного Кавказа. Судя по тому, какие фото и видео она размещает в микроблоге, ее времяпрепровождение можно смело назвать экстремальным.

Очевидно, что Светлана Бондарчук не ищет комфорта - напротив, 48-летнюю женщину прельщают острые ощущения.

Видео, которым светская львица поделилась накануне, пробирает буквально до дрожи.

Ролик был снят в небольшом горном ауле Карачаево-Черкессии, на фоне потрясающе красивых зимних пейзажей. Светлана Бондарчук в купальнике смело погружается в воды быстрой горной реки, берега которой покрыты снегом и льдом. Причем бесстрашная женщина не просто окунается, а какое-то время проводит в быстром потоке, который пытается увлечь ее за собой.

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«С головой, с головой давай!» - слышен мужской голос за кадром. «С головой не могу! - ответила Бондарчук. – Ой, как хорошо! Это божественно».

«Вы прекрасно все сделали, молодец», - резюмировал мужчина, снимавший погружение Светланы Бондарчук в ледяную воду.

Подписчики знаменитости восхитились ее поступком, признав, что продрогли уже от одного просмотра видео этого невероятного заплыва. Не упустили случая поклонники Бондарчук сделать комплименты и ее стройной фигуре, которую она успела невзначай продемонстрировать.

Видео:

☃☃☃🙈🙈🙈 Хабез страна чудес 🙏🏼

A video posted by SB (@a030aa) on

«Браво и телу, и смелости!», «В горной реке и летом не слабо», «Какая смелая! Браво!»,

«Ух! Огонь вы, одним словом, дорогая!», «Фигура - супер», «Там люди летом не купаются, потому что она горная и холодная очень. Молодец»,

«У меня дух захватывает, как будто я окунаюсь», - делятся эмоциями, возникшими после увиденного фолловеры Светланы Бондарчук.

Фото из Instagram:

✈️

A photo posted by SB (@a030aa) on

Напомним, что весной прошлого года всех, кто следит за светской жизнью, шокировала новость о разводе Светланы с режиссером Федором Бондарчуком.

Несмотря на расставание, экс-супруги сумели сохранить уважение и дружеские чувства по отношению друг к другу.

Однако, судя по слухам и неоднозначным заявлениям светской львицы, она недолго была одна.

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Фото из Instagram:

моя любимая кошка 🐈 @jaguarrussia ❤️

A photo posted by SB (@a030aa) on

«Мне нравится, когда рядом с женщиной красивый молодой мужчина. Природа так устроена, что

женщина раскрывается в более зрелом возрасте, а в этот момент ровесник или кто-то постарше уже ни к чему не готов.

Или готов из последних сил», - поделилась Бондарчук в одном из недавних интервью.

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