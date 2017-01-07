Коротко и ясно: один совет для каждого знака Зодиака на 2017 год

Получите короткое предсказание о том, что стоит изменить в вашей жизни, основываясь на вашем гороскопе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Не выносите иррациональные решения, когда злитесь или счастливы, прежде чем решить что-нибудь – проясните ум.

Реклама

Телец (20 апреля-21 мая)

Люди не всегда будут любить вас так же, как вы их, но это не значит, что вы должны перестать любить всем сердцем.

Близнецы (22 мая-21 июня)

Живите жизнью, которая делает вас счастливыми, а не жизнью, которую от вас ожидают другие.

Рак (22 июня-22 июля)

Прекратите винить других людей в своих ошибках и проблемах, иначе ваша жизнь никогда не наладится.

Лев (23 июля-22 августа)

Если трава зеленее на другой стороне, поливайте свою сторону больше.

Дева (23 августа-22 сентября)

Никогда не ставьте в приоритет людей, которые рассматривают вас в качестве выхода из какой-либо ситуации.

Весы (23 сентября-22 октября)

Сначала выясните, что вам нравится делать, а затем ‒ как получить за это деньги.

Скорпион (23 октября-22 ноября)

Никому на самом деле не важно то, что вы делаете со своей жизнью, потому что все слишком обеспокоены тем, что вы думаете об их жизни, так что просто живите для себя.

Стрелец (23 ноября-21 декабря)

Ваша жизнь ‒ вопрос перспективы, все сводится к тому, как вы реагируете на ситуации.

Козерог (22 декабря-20 января)

Для того, чтобы получить то, что вы хотите,

вы должны тяжело работать над этим ‒ наполовину выкладываться не выйдет, отдайте этому все время и энергию.

Водолей (21 января-18 февраля)

Вам необходимо поставить в приоритет разницу между нуждами и желаниями и принять факт, что вы всегда можете получить то, что хотите.

Рыбы (19 февраля-20 марта)

Всегда доверяйте своей интуиции: если что-то, по вашему мнению, идет не так, то, вероятно, так и есть.

Еще по этой теме