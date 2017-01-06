Любимчики судьбы: названы четыре самых счастливых знака Зодиака

Известно, что представители тех или иных знаков Зодиака имеют очень много общего, если брать во внимание черты характера. Правда или ложь — решать тебе, передает GreatPicture. Но факт, что астрология была в почете еще с давних времен, отрицать не стоит…

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Теперь узнаем, кого по праву можно назвать любимчиками судьбы… Мы сами творим свое счастье, но, оказывается, отдельным представителям зодиакальных знаков везет немного больше, чем другим. Узнай, попал ли ты в список звездных фаворитов, которые изначально запрограммированы на жизненный успех!

1. Весам, Скорпионам, Девам и Львам в первую очередь хочется посоветовать больше расслабляться и не зацикливаться на пустяках. Нет, их никто не называет несчастными или не очень успешными — просто рожденным под этими знаками нужно перестать создавать себе проблемы. Тогда жизнь будет приносить меньше расстройств!

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2. Такие зодиакальные знаки, как Водолей, Козерог, Овен и Рыбы, не используют свой потенциал полностью, поэтому часто упускают дары жизни. Мир отрыт для тебя — хватайся за любую возможность стать успешным!

3. Очередь дошла до представителей самых счастливых знаков Зодиака — людей, которые отличаются неисчерпаемым оптимизмом и любовью к жизни. Не думай, что Стрельцам, Ракам, Тельцам и Близнецам просто везет… Судьба им тоже подбрасывает неприятности. Дело в том, что они мастерски умеют радоваться каждому мгновению и заряжают позитивом всех окружающих! Ведь, как говорят: «Счастье в нас, а не вокруг да около».

Если ты не в рядах везунчиков, огорчаться не стоит: счастье — штука тонкая и относительная. Не умеешь радоваться жизни — тогда даже гороскоп не поможет! Правда, тебе стало любопытно, находишься ли ты в списке счастливчиков? Как бы то ни было, желаем тебе неисчерпаемого счастья и удачи!

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