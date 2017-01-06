«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа

Популярная российская певица Анна Семенович улетела на заслуженный отдых. Местом для отпуска Семенович выбрала остров Бали, откуда теперь регулярно выкладывает в Сеть свежие фото и видео.

Но, как это обычно бывает, не всем приходятся по душе фотоотчеты звезды. «Досталось» экс-солистке группы «Блестящие» за снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Примечательно, что сам пост получился очень добрым позитивным.

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То ли переела, то ли перекачалась, то ли перепила. опухшая какая", – написала одна из подписчиц певицы.

"Ужасная. Не узнала.Pig🐷", – добавили другие злопыхательницы. Кто-то вообще предположил, что на фото вовсе не Анна Семенович, а Любовь Успенская. "Вылитая Успенская! Все на одно лицо когда умыть", "Да-а-а-а! Не тот Семёныч без косметики, не тот! А на Успенскую действительно смахивает :)" – посмеялись блогеры.

К счастью, нашли у артистки заступники. «Мне кажется или она здесь сама на себя не похожа, в хорошем смысле, похорошевшая такая», «И без косметики красивая!», «Очень красивая и с косметикой и без», – поддержали певицу подписчики.

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