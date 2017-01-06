«Опухшую» Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа

 

Фото: RIA Novosti/ScanPix

Популярная российская певица Анна Семенович улетела на заслуженный отдых. Местом для отпуска Семенович выбрала остров Бали, откуда теперь регулярно выкладывает в Сеть свежие фото и видео.

Еще по этой теме

Но, как это обычно бывает, не всем приходятся по душе фотоотчеты звезды. «Досталось» экс-солистке группы «Блестящие» за снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Примечательно, что сам пост получился очень добрым позитивным.

Instagram

Дорогие мои с Рождеством вас 🎄🙏🏼❤️️🎉. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия ✨Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками🙏🏼 Любви всем и добра ❤️ @themuliabali #escapetomulia #muliabali #muliaresort #волшебствовокругнас #путешествие #отдых #анясеменович #позитивщики ❤️❤️❤️

A photo posted by Анна Семенович (@ann_semenovich) on

Реклама

То ли переела, то ли перекачалась, то ли перепила. опухшая какая", – написала одна из подписчиц певицы.

"Ужасная. Не узнала.Pig🐷", – добавили другие злопыхательницы. Кто-то вообще предположил, что на фото вовсе не Анна Семенович, а Любовь Успенская. "Вылитая Успенская! Все на одно лицо когда умыть", "Да-а-а-а! Не тот Семёныч без косметики, не тот! А на Успенскую действительно смахивает :)" – посмеялись блогеры.

К счастью, нашли у артистки заступники. «Мне кажется или она здесь сама на себя не похожа, в хорошем смысле, похорошевшая такая», «И без косметики красивая!», «Очень красивая и с косметикой и без», – поддержали певицу подписчики.

Еще по этой теме
«Новые» ноги Семенович рассмешили поклонников

«Новые» ноги Семенович рассмешили поклонников

Чудо из чудес! Анна Семенович сразила нереальной худобой

Чудо из чудес! Анна Семенович сразила нереальной худобой

Располневшую Анну Семенович отругали за бока

Располневшую Анну Семенович отругали за бока


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума Hi-Tech

Эти фотографии светофоров в тумане свели интернет с ума

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети Showbiz

Лиене Ушакова показала сексуальное выступление в соцсети

Сергей Лазарев отказался от семьи Showbiz

Сергей Лазарев отказался от семьи

Toyota показала авто c искусственным интеллектом Hi-Tech

Toyota показала авто c искусственным интеллектом

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана Showbiz

Защитники животных в ужасе от новогодней фотографии Димы Билана

Знаменитости

Эпатаж

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
LIELO KLIENTU MENEDŽERIS/-E
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 