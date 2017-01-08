Американец сделал девушке предложение у водопада. И...

Исайя Адамс сделал предложение своей девушке Грейс, стоя у водопада в парке Каннингэм-Фоллс в штате Мэриленд. Грейс ответила «да», но когда Исайя попытался надеть кольцо на палец своей невесте, оно выскользнуло и упало в воду.
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«Я плакала от счастья, но затем я одновременно начала плакать от ужаса», — рассказала Грейс. Кольцо так и не нашли. Несмотря на это, пара собирается пожениться.
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