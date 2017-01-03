Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как разбогатеть в 2017-м

Мэрилин Керро
 

Мэрилин Керро. Фото: instagram.com/marilyn_kerro

На прошедшей рабочей неделе все только и делали, что поздравляли с наступившим Новым годом и давали свои советы и прогнозы.

Еще по этой теме

Знаменитая эстонская ведьма и финалистка российской «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро в своем Instagram рассказала, какой талисман поможет разбогатеть в 2017 году.

Мэрилин уверена, что открыть денежный поток в наступившем году и найти внутреннюю гармонию поможет камень пирит. Правда, с одним условием:

этот магический камень вам обязательно должны подарить, в противном случае он просто не будет действовать.

Реклама

Слушайте и смотрите:

Удачного Нового года! 🎉🎄💋 #битваэкстрасенсов

A video posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on

Участница шоу "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро

Фото: Участница шоу "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро0

Еще по этой теме
Близкие Мэрилин Керро обеспокоены из-за ее психологического состояния

Близкие Мэрилин Керро обеспокоены из-за ее психологического состояния

Вот это подарок! Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала фигуру в бикини

Вот это подарок! Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала фигуру в бикини

Эстонская ведьма Мэрилин Керро ждет девочку

Эстонская ведьма Мэрилин Керро ждет девочку


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Маркус Рива: «Я думал покончить жизнь самоубийством» Showbiz

Маркус Рива: «Я думал покончить жизнь самоубийством»

Ксения Собчак и ее мама шокировали своим видом Showbiz

Ксения Собчак и ее мама шокировали своим видом

Журналист призывает к бойкоту рижского «Динамо»! Новости

Журналист призывает к бойкоту рижского «Динамо»!

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи Hi-Tech

Google подслушивает вас через микрофон. Как найти эти записи

В ближайшее время от Антарктиды отколется крупнейший айсберг Hi-Tech

В ближайшее время от Антарктиды отколется крупнейший айсберг

Магия

Совет

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U
SAP SD/MM CONSULTANT
SAP SD/MM CONSULTANT
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
KORPORATĪVO KLIENTU ATTIECĪBU V ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 