Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как разбогатеть в 2017-м

На прошедшей рабочей неделе все только и делали, что поздравляли с наступившим Новым годом и давали свои советы и прогнозы.

Знаменитая эстонская ведьма и финалистка российской «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро в своем Instagram рассказала, какой талисман поможет разбогатеть в 2017 году.

Мэрилин уверена, что открыть денежный поток в наступившем году и найти внутреннюю гармонию поможет камень пирит. Правда, с одним условием:

этот магический камень вам обязательно должны подарить, в противном случае он просто не будет действовать.

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Слушайте и смотрите:

Удачного Нового года! 🎉🎄💋 #битваэкстрасенсов A video posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on Jan 3, 2017 at 4:13am PST

































































Aizvērt Участница шоу "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram







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