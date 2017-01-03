Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, как разбогатеть в 2017-м

На прошедшей рабочей неделе все только и делали, что поздравляли с наступившим Новым годом и давали свои советы и прогнозы.
- Коротко и ясно: один совет для каждого знака Зодиака на 2017 год 7 января 2017 г.
- Как стать счастливее и богаче в 2017 году: советы Тамары Глобы 6 января 2017 г.
- Как начать 2017 год: советы астрологов и экстрасенсов 2 января 2017 г.
- Талисманы богатства и удачи на 2017 год 20 декабря 2016 г.
- Узнай, что тебя ждет: гороскоп знаменитого Павла Глобы на 2017 год 11 декабря 2016 г.
- У женщин с этими именами наибольшие шансы забеременеть в 2017 году 10 декабря 2016 г.
- Какие имена в 2017 году принесут счастье и удачу 7 декабря 2016 г.
- Только для женщин: вот что ждет каждую в 2017 году! 5 декабря 2016 г.
- Какие знаки Зодиака в 2017 году найдут любовь, а кого ждет расставание 29 ноября 2016 г.
- Кого в чем ждет успех в 2017 году: гороскоп Василисы Володиной 21 ноября 2016 г.
- Год вдовы: можно ли выходить замуж в 2017-м? 4 ноября 2016 г.
- Кто из знаков Зодиака станет богаче в 2017 году 2 ноября 2016 г.
Знаменитая эстонская ведьма и финалистка российской «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро в своем Instagram рассказала, какой талисман поможет разбогатеть в 2017 году.
Мэрилин уверена, что открыть денежный поток в наступившем году и найти внутреннюю гармонию поможет камень пирит. Правда, с одним условием:
этот магический камень вам обязательно должны подарить, в противном случае он просто не будет действовать.
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