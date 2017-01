Пользователи Twitter, похоже, нашли королеву бардака

Безжалостные пользователи Twitter не смогли пройти мимо фотографии девушки, которая просто хотела похвастаться новым платьем. При этом на платье они совсем не обратили внимание.

Тысячи блогеров привлек твит пользователя alyssa из Луизианы, которая выложила селфи в вечернем платье в конце декабря.

«Иду на ужин, чтобы был повод надеть вот это». Более 3 тысяч человек ретвитнули запись девушки, после чего

множество незнакомых ей людей стали критиковать беспорядок в комнате, который хорошо заметен на заднем плане.

Сейчас девушка ограничила доступ к своей странице в Twitter.

Из Twitter:

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ— alyssa 🏳️‍🌈 (@og_pocahontas) 23 декабря 2016 г.

«Бог мой, посмотрите на комнату. Я буду молиться за того, кто на тебе женится».

Из Twitter:

@og_pocahontas good lord look at that room. i pray for whoever marries you— Niccolò Gotti (@Moderator) 6 января 2017 г.

«А после ужина она будет есть маршмэллоу с пола на десерт».

Из Twitter:

«Просто глядя на это, я чувствую, как мама меня бьет».

Из Twitter:

@og_pocahontas I can feel my mom beating me just looking at this— nastygirllara (@yunglaraa) 6 января 2017 г.

«Моя бы мама сказала: «Ты, за******, никуда не пойдешь, пока не уберешь комнату».

Из Twitter:

@og_pocahontas my mom would've said "yo ass ain't goin no where till this damn room clean"— Jan 13th 🎉 (@Dadaj113Nj) 6 января 2017 г.

Кто-то даже обнаружил грызуна в этом бардаке!

Из Twitter:

А один пользователь переместил alyssa в убранную комнату и написал: «Исправлено».

Из Twitter:

*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U— One funny tweeter (@bk17__) 6 января 2017 г.

Нашлись, правда, и несколько человек, которые встали на защиту девушки.

«Нормальный уровень чистоты для девушки ее возраста — чище, чем у моих детей. Удачи».

Из Twitter:

@ahogan1221 @og_pocahontas ...normal room tidiness for girls of that age - cleaner than my kids- you go girl— Phillip bush (@phillipjbush) 8 января 2017 г.

Сама девушка очень обрадовалась такой славе.

«Брат будет под впечатлением, когда узнает, что я стала мемом. Он теперь в жизни не будет убираться в своей комнате»,

— цитирует твит alyssa Daily Mail. Medialeaks ранее рассказывал, как обстановка комнаты помогла парню понять, что какая-то незнакомка сфотографировалась в его ванной комнате. А потом благодаря силе соцсетей он даже смог ее найти.

