Выбор чернокожей «Мисс Хельсинки» связали с пристрастием финнов к выпивке

5 января жюри конкурса «Мисс Хельсинки» отдало победу 19-летней чернокожей Сефоре Икалабе, уроженке Африки, переехавшей в Финляндию.

Пользователей социальных сетей из России такой выбор разочаровал.

Они раскритиковали итоги конкурса и попытались найти причину того, почему финнов не устроили конкурсантки-аборигенки.

Части пользователей показалось, что победа досталась Икалабе незаслуженно, поскольку многие другие участницы конкурса превосходили ее по красоте: девушка не обладает модельной внешностью, а ее рост составляет всего 165 сантиметров.

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Из Twitter:

Это Мисс Хельсинки-2017 Сефора Икалаба. А теперь спокойной вам ночи. pic.twitter.com/saOEdupwi3— iacob (@iacobpl) 6 января 2017 г.

Из Twitter:

Финны перепили на Новый год и выбрали Мисс-Хельсинки явно с бодуна pic.twitter.com/M4ZuUrZrPe— Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 7 января 2017 г.

Из Twitter:

Для тех, кто удивлён выбором в мисс Хельсинки страшненькой африканки - как известно, некрасивых женщин не бывает, а то, КАК бухают финны...— Прошлогодний Лимонад (@pglimonad) 9 января 2017 г.

Некоторым показалось, что определяющим фактором в выборе «Мисс Хельсинки» стала европейская толерантность.

Из Twitter:

Когда толерантность перешагнула за грани разумного.

Самая красивая финка в Хельсинки.

Мисс Хельсинки 2017. pic.twitter.com/qZp4teR2Ld— Старушка веселушка (@Plom33) 6 января 2017 г.

Из Twitter:

Тест на приверженность европейским ценностям • Найдите Мисс Хельсинки 2017 pic.twitter.com/VxRS0lUAB5— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) 7 января 2017 г.

Не забыли и о всемогущих русских хакерах.

Из Twitter:

Говорят ,что русские хакеры повлияли на выбор мисс Хельсинки 2017 .Совсем стыд потеряли! pic.twitter.com/kDgPduFHRw— АРМЯНСКОЕ РАДИО!!! (@armenradiohit) 9 января 2017 г.

О победе Икалабы много шутят, однако в русскоязычном сегменте Сети множество явно расистских комментариев.

Сама «Мисс Хельсински 2017» признавалась в Instagram, что не рассчитывала на победу, ее целью было попасть в пятерку финалисток.

Впрочем, Икалаба уже побеждала на конкурсах красоты в столице страны. Так, ей (инструктору фитнес-клуба) доставался титул «Мисс идеальное тело» Хельсинки. Теперь она представит столицу на конкурсе «Мисс Финляндия».

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