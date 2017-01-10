Выбор чернокожей «Мисс Хельсинки» связали с пристрастием финнов к выпивке

 

Фото: facebook.com/Miss-Helsinki-251053364946952

5 января жюри конкурса «Мисс Хельсинки» отдало победу 19-летней чернокожей Сефоре Икалабе, уроженке Африки, переехавшей в Финляндию.

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Пользователей социальных сетей из России такой выбор разочаровал.

Они раскритиковали итоги конкурса и попытались найти причину того, почему финнов не устроили конкурсантки-аборигенки.

Части пользователей показалось, что победа досталась Икалабе незаслуженно, поскольку многие другие участницы конкурса превосходили ее по красоте: девушка не обладает модельной внешностью, а ее рост составляет всего 165 сантиметров.

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Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Некоторым показалось, что определяющим фактором в выборе «Мисс Хельсинки» стала европейская толерантность.

Из Twitter:

Из Twitter:

Не забыли и о всемогущих русских хакерах.

Из Twitter:

О победе Икалабы много шутят, однако в русскоязычном сегменте Сети множество явно расистских комментариев.

Сама «Мисс Хельсински 2017» признавалась в Instagram, что не рассчитывала на победу, ее целью было попасть в пятерку финалисток.

Впрочем, Икалаба уже побеждала на конкурсах красоты в столице страны. Так, ей (инструктору фитнес-клуба) доставался титул «Мисс идеальное тело» Хельсинки. Теперь она представит столицу на конкурсе «Мисс Финляндия».

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