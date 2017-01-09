Ну просто девочка! 48-летняя Валерия восхищает идеальным телом

Популярная российская певица Валерия проводит новогодние каникулы в Дубае. Артистка регулярно делится с фанатами снимками с отдыха, в том числе и пляжными, демонстрируя идеальное тело.

Фанаты уверены: физической форме 48-летней Валерии могут позавидовать многие ее молодые коллеги. Артистка отлично выглядит, ее тело можно смело назвать идеальным.

Сама певица не скрывает, что ее фигура – результат огромного труда. Даже на отдыхе она практически ежедневно посещает тренажерный зал и соблюдает диету.

В одном из недавних интервью Валерия призналась, что перестала употреблять даже легкие спиртные напитки.

Фото из Instagram:

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Aizvērt Звезда русской эстрады Валерия в "Арена Рига" TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







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