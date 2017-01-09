Ну просто девочка! 48-летняя Валерия восхищает идеальным телом

Популярная российская певица Валерия проводит новогодние каникулы в Дубае. Артистка регулярно делится с фанатами снимками с отдыха, в том числе и пляжными, демонстрируя идеальное тело.
- 48-летняя Валерия вышла в свет в развратном платье 14 сентября 2016 г.
- 48-летняя Валерия в бикини взорвала Интернет 30 июля 2016 г.
- Фанаты пришли в восторг от снимка Валерии с повзрослевшим сыном 25 июня 2016 г.
- 48-летняя Валерия поразила девичьей фигурой в бикини 2 мая 2016 г.
- Сойти с ума: фото Валерии в откровенном бикини вызвало ажиотаж 25 марта 2016 г.
- 47-летняя Валерия продемонстрировала сумасшедшую позу 13 марта 2016 г.
Фанаты уверены: физической форме 48-летней Валерии могут позавидовать многие ее молодые коллеги. Артистка отлично выглядит, ее тело можно смело назвать идеальным.
Сама певица не скрывает, что ее фигура – результат огромного труда. Даже на отдыхе она практически ежедневно посещает тренажерный зал и соблюдает диету.
В одном из недавних интервью Валерия призналась, что перестала употреблять даже легкие спиртные напитки.
Фото из Instagram: