Начался прием заявок на участие в конкурсе «Максималисты»: есть новшества!

Со вчерашнего дня, 9 января, начался прием заявок на участие в конкурсе «Максималисты», в котором в этом году будут состязаться индивидуальные участники, а также семьи и коллективы. Для участия в конкурсе следует заполнить анкету-заявку на веб-сайте www.maksimalisti.lv. Награды конкурса – финансовая поддержка, на которую можно претендовать раз в месяц, или Grand Prix по завершении состязания для реализации своей мечты. Цель конкурса – содействовать жителям в осуществлении их замыслов в различных сферах жизни – общий призовой фонд составляет 22 000 евро.

Состязания будут проводится в трех категориях – индивидуальной, семейной и коллективной.

В каждой из категорий будет оцениваться способность участников убедительно рассказать о своей мечте, желании, потребности, дополнив рассказ визуальными материалами.

При подаче заявки участники должны указать, за что они будут бороться – за месячный приз или за Grand Prix.

Победители конкурса «Максималисты» будут определяться в результате голосования в социальных сетях. Обладатели месячных наград или Grand Prix будут определяться в соответствии с количеством человек, проголосовавших на веб-сайте www.maksimalisti.lv.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: С правилами проведения конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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«Нам известно, что в Латвии очень много талантливых людей, семей и различных групп по интересам, которым порой не хватает всего лишь поддержки, стимула для выполнения своих замыслов.

Наша цель – дать шанс тем, кто умеет и хочет работать и вдохновлять своей работой и талантом других»,

– сказал руководитель компании «Maxima Latvija» Андрис Вилцмейерс, отметив, что в этом году условия конкурса позволяют привлечь более широкий круг участников.

Победители конкурса в период с 1 февраля по 29 июня будут получать месячные призы: индивидуальные участники – 500 EUR, семьи – 1000 EUR, коллективы – 1500 EUR. Обладатели Grand Prix в каждой из категорий получат, соответственно, 1000 EUR, 2000 EUR и 3000 EUR.

Во время конкурса участников будут вдохновлять и члены жюри – руководитель молодежного движения «Ghetto Games» Раймонд Элбакян, радио- и телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре и обаятельные танцоры ансамбля народного танца «Rotaļa».

Радио- и телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре. Фото: пресс-фото

Ансамбль народного танца «Rotaļa». Фото: пресс-фото