Хейден Кросс заявил, что находится на четвертом месяце беременности.

20-летний житель британского города Глостер по имени Хейден заявил, что находится на четвертом месяце беременности. Оказалось, что

родившийся девочкой молодой человек в 2013 году стал принимать гормоны для смены пола, а сейчас по документам он уже является мужчиной.

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Как сообщают «Вести» со ссылкой на зарубежные источники, британец сознательно решил замедлить процедуру смены пола, чтобы родить ребенка.

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Кросс хочет сделать операцию по удалению груди и яичников после рождения малыша. При этом он забеременел с помощью донора спермы, которого нашел в соцсетях.

Когда ребенок подрастет, молодой человек хочет рассказать ему о том, что его отец трансгендер.

«Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать все обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону», — сказал Кросс.

В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка

Он добавил, что

непременно завершит все необходимые процедуры по смене пола, потому что не чувствует себя женщиной.

По информации британских СМИ, молодой человек стал первым беременным мужчиной в стране.

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