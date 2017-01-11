В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Daquella manera

Хейден Кросс заявил, что находится на четвертом месяце беременности.

Еще по этой теме

20-летний житель британского города Глостер по имени Хейден заявил, что находится на четвертом месяце беременности. Оказалось, что

родившийся девочкой молодой человек в 2013 году стал принимать гормоны для смены пола, а сейчас по документам он уже является мужчиной.

ЧИТАЙ НА TVNET: Рожденные в чужом теле: ТОП знаменитостей, сменивших пол

Как сообщают «Вести» со ссылкой на зарубежные источники, британец сознательно решил замедлить процедуру смены пола, чтобы родить ребенка.

Реклама

Кросс хочет сделать операцию по удалению груди и яичников после рождения малыша. При этом он забеременел с помощью донора спермы, которого нашел в соцсетях.

Когда ребенок подрастет, молодой человек хочет рассказать ему о том, что его отец трансгендер.

«Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать все обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону», — сказал Кросс.

В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка

Он добавил, что

непременно завершит все необходимые процедуры по смене пола, потому что не чувствует себя женщиной.

По информации британских СМИ, молодой человек стал первым беременным мужчиной в стране.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала и фото смотрите ЗДЕСЬ

Еще по этой теме
Отец-одиночка из Германии сам выносил и родил ребенка

Отец-одиночка из Германии сам выносил и родил ребенка

Единственный «беременный мужчина» в мире готов к четвертому ребенку

Единственный «беременный мужчина» в мире готов к четвертому ребенку

Житель США забеременел спустя 10 лет после смены пола

Житель США забеременел спустя 10 лет после смены пола


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые разглядели на поверхности Луны 130-метровый позвоночник Hi-Tech

Ученые разглядели на поверхности Луны 130-метровый позвоночник

Россияне взбунтовались против Пугачевой, Киркорова и Галкина Showbiz

Россияне взбунтовались против Пугачевой, Киркорова и Галкина

Фрейберга выхлопотала место захоронения недалеко от Чаксте Новости

Фрейберга выхлопотала место захоронения недалеко от Чаксте

Почему разочаровал новый сезон «Шерлока» Showbiz

Почему разочаровал новый сезон «Шерлока»

Урбанович: в Латвии — болотистая безнадёга Новости

Урбанович: в Латвии — болотистая безнадёга

Беременность

Эпатаж

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля
Продают Земля 450 000 EUR
Продают Дома
Продают Дома 67 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Сдают Квартирy
Сдают Квартирy 700 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
IT INFRASTRUKTŪRAS KONSULTANTU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 