Грядет пятница, 13-е: верные способы, как отвести беду

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by donjd2

Пятница, 13-е, уже давно считается «недоброй» датой, сулящей несчастье во всех сферах жизни. Для людей с ослабленной энергетикой этот день может стать неудачным, если не знать, как отвести беду от себя и своей семьи.

Народные приметы о пятнице 13-го числа издавна приписывают этому дню темные мистические свойства: к примеру,

эта дата считается «ведьминым» днем, не сулящим удачу никому, кроме магов, колдунов и гадалок.

Если для вас этот день всегда был удачным, следует задуматься о наличии особых способностей в вашем роду.

Однако чаще всего пятница, 13-е, оказывается неудачным днем: мелкие и крупные неприятности сыпятся на людей как из рога изобилия, а усталость и раздражительность сопровождают с самого утра. Существуют три проверенных способа уберечь себя и своих близких людей от беды в этот непростой день.

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Не брать и не давать деньги в долг. Энергетика денежного потока в пятницу 13-го крайне уязвима: любой негатив можно легко передать через деньги, а финансовый успех без должной защиты — забрать через них же. Поэтому

постарайтесь никому не давать в долг и не просить одолжить вам деньги как минимум до заката. Этим вы убережете себя от нищеты и проблем с финансами в будущем.

Никому не рассказывать свои сны. Тонкий план и подсознание крайне чувствительны в этот день: рассказывая о своих снах даже самым близким людям, вы невольно можете лишить себя большей части жизненных сил. Сохраните свои сны в тайне до следующего дня, и пятница 13 января пройдет для вас без происшествий.

Не ссориться и не вступать в конфликты. В пятницу 13-го все чувства будут гипертрофированными, а эмоциональность — повышена. Это может привести к крупным скандалам и ссорам, которые в последствии будет весьма непросто разрешить.

Выходом может стать тщательный контроль за своими словами и действиями, внимательное отношение к своим близким,

а также медитация, которая позволит найти внутреннюю гармонию.

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