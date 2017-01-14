Мачо, хипстер или «ботан»? Кто ты из толпы латвийских мужчин

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / ProFlowers

Считается, что психологические и развлекательные тесты создаются исключительно для девушек. В Сети полно «женских» тестов. По манере одеваться можно определить тип фигуры, по родинкам - характер, по почерку - психологическое состояние. Мы считаем, что представители сильного пола в этом плане незаслуженно обделены вниманием. Именно для вас, наши защитники, и создан данный тест, главная цель которого - поднять вам настроение и, возможно, даже немного повысить вашу самооценку.

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