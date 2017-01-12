Как избавиться от запаха лука и чеснока изо рта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Gonmi

Содержащиеся в луке и чесноке сернистые соединения, вступая в реакцию с бактериями во рту, приводят к появлению неприятного запаха изо рта. Впрочем, избавиться от него можно даже в домашних условиях. Вот пять простых советов!

1. Сразу после еды прополощите рот теплой водой и съешьте немного листьев петрушки.

Петрушка не только убивает бактерии, содержащиеся в полости рта, но и защищает зубы и десны, таким образом предотвращая появление неприятного запаха изо рта.

2. Запах лука или чеснока изо рта легко устранить, съев несколько грецких, миндальных или кедровых орехов.

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3. Чтобы избавиться от запаха чеснока, можно выпить стакан молока, а лучше всего есть пищу с чесноком или луком примерно за 20 минут до основного блюда.

4. Если есть возможность, после еды почистите зубы и язык. Запах лука исчезнет через несколько минут.

Кроме того, очень хорошо уничтожает запах чеснока и лука цедра цитрусовых, особенно лимона.

5. Один из самых эффективных способов избавиться от неприятного запаха изо рта – пожевать свежие зерна кардамона. Сильный вкус и запах кардамона убивает бактерии – источник неприятного запаха.

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